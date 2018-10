Jens Moritz nun Namenspartner bei Rautenberg – künftig: „Rautenberg Moritz & Co.“

Bei der internationalen Transaktionsberatung Rautenberg & Company sind die beiden Gründer Arndt Rautenberg und Jens Moritz ab sofort auch in der Firmenbezeichnung gleichberechtigt vertreten: Das Unternehmen firmiert sich in Rautenberg Moritz & Co. um.

Rautenberg und Moritz haben das Unternehmen 2014 gegründet und es seitdem zu einer erfolgreichen Adresse vor allem für die umfassende Begleitung von Transaktionen vor allem in den Small- und Midcap-Segmenten ausgebaut. Mit inzwischen knapp 20 Mitarbeitern berät Rautenberg Moritz & Co. insbesondere Finanzinvestoren wie Private Equity und Infrastruktur-Fonds sowie Family Offices.

Über Rautenberg Moritz & Co.

Wir begleiten Finanzinvestoren und ihre Portfoliounternehmen ebenso wie Corporates und Mittelständler in allen Phasen einer Transaktion: von der Anbahnung über die Durchführung bis hin zu Value Creation sowie der Vorbereitung und Begleitung erfolgreicher Verkäufe. Für die einzigartige Unterstützung arbeiten drei Geschäftsbereiche eng zusammen – die Beratung in Strategy & Value Creation, das M&A Advisory sowie das eigene Beteiligungsgeschäft.

www.rautenbergmoritz.com

