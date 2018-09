Jetzt erhältlich: Das ÖPWZ-Programm 2019

Das Programm 2019 des Österreichischen Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-Zentrums (ÖPWZ) ist ab sofort erhältlich. Es bietet ein facettenreiches Aus-und Weiterbildungsangebot für Führungskräfte und Mitarbeiter aller Branchen in Österreichs Wirtschaft, der Verwaltung, NPOs und Startups. Entwickelt wurde es von den erfahrenen ÖPWZ-Bildungsmanagern gemeinsam mit den besten Trainern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Wien (pts015/11.09.2018/09:30) - Das Programm 2019 des Österreichischen Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-Zentrums (ÖPWZ) ist ab sofort erhältlich. Es bietet ein facettenreiches Aus-und Weiterbildungsangebot für Führungskräfte und Mitarbeiter aller Branchen in Österreichs Wirtschaft, der Verwaltung, NPOs und Startups. Entwickelt wurde es von den erfahrenen ÖPWZ-Bildungsmanagern gemeinsam mit den besten Trainern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

"In unserer dynamischen Wissensgesellschaft und zunehmend digitalisierten Welt müssen wir ständig Veränderungen meistern und neue Herausforderungen bewältigen. Das ÖPWZ versteht sich hier als starker Partner, Unterstützer und Wegbegleiter der Unternehmen und Organisationen", so die ÖPWZ-Geschäftsführer Reiner Heineck und Armand Kaáli-Nagy.

Das ÖPWZ bietet über 500 Seminare, Lehrgänge und Akademien in den Wissensgebieten: - Führung/Management - Recht/Compliance - Kommunikation - HR-Management/Personalverrechnung/Lehrlingsausbildung - Finanzen/Controlling - Marketing/Vertrieb - Einkauf/Logistik - Office-Management/Assistenz - Produktion/Lager - Bauwirtschaft/Immobilien

Zu Programm-Download und Bestellung: https://www.opwz.com/service/jahresprogramm-download.html

Mehr aus dem ÖPWZ-Angebot:

Foren und Netzwerke Die Foren und Netzwerke des ÖPWZ sind aktive face2face-Communities für Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch und Problemlösung. Sie bieten den offenen Austausch auf Augenhöhe, verlässliche Informationen und Best Practice Beispiele, Einblicke in Unternehmen und Networking im Branchenmix. Mitglieder nehmen an ÖPWZ-Seminaren zum Vorteilspreis teil. Die acht Netzwerke sind: Forum Recht & Compliance, KVP & Innovation, Personal, Personalverrechnung, Lehrlingsausbildung, Einkauf, Vertrieb & Verkauf und Finanzen. https://www.opwz.com/foren-netzwerke.html

Inhouse-Seminare Das ÖPWZ schneidert firmeninterne Schulungen nach Maß. https://www.opwz.com/kurse-lehrgaenge/inhouse-seminare.html

Bildungsförderung Das ÖPWZ ist Ö-Cert-Qualitätsanbieter in der Erwachsenenbildung. Das bedeutet für Teilnehmer österreichweiten Zugang zur Förderung ihrer Weiterbildung. https://www.opwz.com/service/bildungsfoerderung.html

Das Institut Das ÖPWZ steht für - über 65 Jahre exzellente Bildungsqualität und innovativen Wissenstransfer - führende face2face Networking-Plattformen - fachliche und persönliche Qualifizierung von mehr als 515.000 Führungskräften und Mitarbeitern https://www.opwz.com

