Jetzt neu: Neusiedler See Card ganzjährig und voller Vorteile

Neusiedl am See (pts030/31.10.2018/17:10) - Seit diesem Jahr ist die Neusiedler See Card, sozusagen die "Grand Dame" unter den Gäste-Mehrwertkarten in Österreich, an 365 Tage im Jahr erhältlich! Über 800 Partnerbetriebe aus dem Beherbergungsbereich rund um den Neusiedler See geben diesen beliebten "Sesam-Öffne-Dich" schon ab einer Nächtigung kostenlos aus. Und sie ist jetzt entsprechend auch ein probates Mittel, das ganze Jahr über den größten Steppensee Mitteleuropas und die Vorzüge der Region auch im Herbst und Winter ausgiebig zu genießen.

Über 50 Gratisleistungen können Neusiedler-See-Card-Gäste insgesamt nutzen. Und dazu noch eine Vielzahl an besten Bonusleistungen. Besonders vorteilhaft ist die Card für Exkursionen im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel und im Welterbe-Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge - eben jetzt das ganze Jahr hindurch. Auch viele Pforten von Sehenswürdigkeiten, Museen und Ausstellungen öffnen sich ganz einfach: etwa das Schloss Esterházy in Eisenstadt und das Dorfmuseum in Mönchhof!

Wein und Wellness gefällig? Ein Highlight im Winter: In der St. Martins Therme gibt es zwischen 27. Oktober und 28. Februar drei Stunden freies Thermenvergnügen! Und von März bis Oktober dann wieder 20 Prozent Ermäßigung auf den gesamten Thermeneintritt! Weinverkostungen in Vinotheken sind ebenso inkludiert. Ganz neu dabei in diesem Jahr sind u.a. Adventmärkte in der Region, das Weinerlebnis Illmitz, das Martiniloben in Neusiedl am See, Weinverkostungen im Haus am Kellerplatz in Purbach am Neusiedler See sowie in der Elfenhof-Vinothek in Rust. Nachhaltig und in einer Weinregion bzw. zum beliebten Martiniloben ganz besonders wichtig: Der öffentliche Verkehr rund um den romantischen Steppensee kann mit der Neusiedler See Card nun ebenfalls ganzjährig kostenlos genutzt werden! Somit sind die Fahrten im VOR mit Bus und Bahn, sowie die "Gmoa"-Busse mit der Neusiedler See Card gratis!

Alles auf einen Blick unter http://www.neusiedlersee.com/nsc

