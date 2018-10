Jetzt schon ans Schenken denken

In weniger als zwei Monaten ist Weihnachten und wer den vorweihnachtlichen Shopping-Stress vermeiden möchte, sollte schon im Oktober aktiv werden und Weihnachtsgeschenke besorgen. Fotobücher, Fotogeschenke und Fotokalender für das neue Jahr sind immer gern gesehene Geschenke unterm Christbaum. fotoCharly hat deshalb schon im Oktober zahlreiche Angebote und Rabatte auf oben genannte Fotoprodukte parat!

Schwarzach/Salzburg (pts011/01.10.2018/10:00) - In weniger als zwei Monaten ist Weihnachten und wer den vorweihnachtlichen Shopping-Stress vermeiden möchte, sollte schon im Oktober aktiv werden und Weihnachtsgeschenke besorgen. Fotobücher, Fotogeschenke und Fotokalender für das neue Jahr sind immer gern gesehene Geschenke unterm Christbaum. fotoCharly hat deshalb schon im Oktober zahlreiche Angebote und Rabatte auf oben genannte Fotoprodukte parat!

Alle Termine im Überblick - Fotokalender von fotoCharly

Für alle, die den Überblick über Termine, Geburtstage oder Feste auch im Jahr 2019 behalten möchten, ist ein Fotokalender von fotoCharly das perfekte Weihnachtsgeschenk. Zur Auswahl stehen verschiedene Kalenderformate die über die Bestellsoftware oder Handy App, ganz individuell gestaltet werden können. Wer seine Lieblingsbilder und Fotos auch im neuen Jahr nicht missen möchte, sollte sich einen Fotokalender zu Weihnachten wünschen.

Natürlich können Sie bei fotoCharly auch einen Adventskalender mit den eigenen Lieblingsfotos gestalten - auch eine tolle Idee für Firmen. Wer ab 5.10.2018 einen Fotokalender für 2019 bestellt bekommt 25 % Frühbucherrabatt! https://www.fotocharly.at/de/fotokalender

Weihnachtsgeschenke-Klassiker - Fotobuch von fotoCharly

Garantiert der Klassiker unter den Weihnachtsgeschenken ist das Fotobuch. Damit macht man bestimmt jedem eine Freude und ist gleichzeitig selbst kreativ. Bei fotoCharly gibt es ab 19.10.2018.

20 % Rabatt auf alle Fotobücher! Auch die Fotobücher lassen sich einfach über die Bestellsoftware oder Handy-App gestalten. Einfach passendes Format auswählen und Fotos hochladen. So einfach kann man den vorweihnachtlichen Geschenkestress und die überfüllten Einkaufszentren vermeiden. Die Bestellsoftware und Handy-App von fotoCharly stehen jederzeit zum Download bereit: https://www.fotocharly.at/software-mobile-app

Besondere Geschenkideen - Fotogeschenke von fotoCharly

Fotobuch & Fotokalender sind vielleicht die klassischen Weihnachtsgeschenke, doch bei fotoCharly gibt es auch eine eigene Rubrik mit individuell gestaltbaren und bedruckbaren Fotogeschenken. Dazu zählen beispielsweise Fototassen, Thermobecher, Kochschürzen, Polster, T-Shirts, Handycover, Golfbälle oder eine Wanduhr. Auch auf Fotogeschenke gibt es bereits ab 18.10.2018 20 % Rabatt! Also gleich das passende Weihnachtsgeschenk bestellen!

Über fotocharly.at fotoCharly.at ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Aussender: fotoCharly Fotobuch & Fotogeschenke Ansprechpartner: Gerhard Schiechl, MAS Tel.: +43 6415 7495 E-Mail: kundendienst@fotocharly.at Website: www.fotocharly.at

