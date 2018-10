JF Hillebrand führt neue digitale Kundenplattform ein: myHillebrand

Barcelona, Spanien - JF Hillebrand, weltweit führender Getränke-Logistikdienstleister, hat die Einführung einer neuen digitalen Kundenplattform angekündigt. (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/753800/JF_Hillebrand_Logo.jpg ) Die Einführung von myHillebrand ist ein wichtiger Meilenstein im traditionellen Speditionsgeschäft und ...

Barcelona, Spanien -

JF Hillebrand, weltweit führender Getränke-Logistikdienstleister, hat die Einführung einer neuen digitalen Kundenplattform angekündigt.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/753800/JF_Hillebrand_Logo.jpg )

Die Einführung von myHillebrand ist ein wichtiger Meilenstein im traditionellen Speditionsgeschäft und JF Hillebrand wird als erstes Getränke-Logistikunternehmen eine lückenlose Customer Journey anbieten. myHillebrand ist über die Website sowie den Apple und Google Android App Store verfügbar - Kunden von JF Hillebrand können weltweit ihre Sendungen steuern und erhalten umfassende Übersicht über den Versandprozesses bei präziser und aktueller Einsicht in Daten, die leicht zugänglich und bequem zu verwalten sind.

Über die neue Plattform können Kunden Sendungen von der Auftragserteilung bis zur Auslieferung verfolgen, Benachrichtigungen erhalten, Finanzen verwalten sowie Temperatur- und Emissionsstufen überwachen - für die Branche einzigartige Merkmale.

myHillebrand wurde als eine sich entwickelnde digitale Plattform konzipiert und wird auf Basis von Kundenfeedback um zusätzliche Funktionen erweitert. In den kommenden Monaten werden folgende Funktionen hinzugefügt: Web-Chats im Kundensupport, Zahlungsoptionen (Rechnungen), Zugriff auf Zolldokumente.

Cees van Gent, Group CEO JF Hillebrand: "Informationen sind für die moderne Logistikbranche essenziell, das gilt auch für die Getränkelogistik. Robuste IT-Plattformen, die bedingungslos beständig sind, Echtzeit-Tracking ermöglichen und vollständige Transparenz bieten, sind erforderlich, damit Kunden fundierte Entscheidungen zu wichtigen Angelegenheiten treffen können."

Leendert Vis, CIO JF Hillebrand, fügt hinzu: "Diese neue Plattform wird entscheidend für die Kundenerfahrung und die Effizienz der Abläufe weltweit sein. Sie steht für fortlaufenden Einsatz und Investitionen durch JF Hillebrand in der IT-Landschaft und somit für die einfache und transparente Gestaltung des weltweiten Versands unserer Kunden in einer wachsenden Digital First-Branche.

Parallel zur Einführung von myHillebrand wird JF Hillebrand die Firmenwebsite neu aufsetzen: https://www.jfhillebrand.com/

ÜBER JF HILLEBRAND GROUP

JF Hillebrand wurde 1844 in Mainz gegründet. Das Unternehmen ist weltweit führender Dienstleister in den Bereichen Spedition, Transport und Logistik und ist u. a. auf folgende Produkte spezialisiert: Wein, Spirituosen, Bier. Mithilfe eines globalen Netzwerks kümmert sich JF Hillebrand um die Logistik und den Transport von beliebiger Stückzahl an Einzelflaschen bis hin zu Massengut - Ursprungs- und Zieldestination sowie Ausführungsart sind dabei unerheblich. JF Hillebrand Group erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 1,2 Milliarden Euro mit einem Team aus 2.350 Fachleuten in 65 Niederlassungen weltweit, von wo aus 90 Länder betreut werden können.

OTS: JF Hillebrand newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132303 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132303.rss2

Pressekontakt: Agnes Cruells A.Cruells@JFHillebrand.com +34-679-193-165