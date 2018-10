Jobmarkt-Analyse: Diese Städte und Bundesländer bieten gute Chancen für den Quereinstieg:

Adzuna,

Adzuna vergleicht 600.000 Stellenanzeigen in Deutschland und den 20 größten Städten auf den Anteil von Jobangeboten für Quereinsteiger In Wuppertal ist das Angebot für Quereinsteiger am größten, in Stuttgart am geringsten Unternehmen in Städten des Ruhrgebiets suchen überdurchschnittlich oft nach Fachfremden Im Vergleich der Bundesländer bieten die Neuen Bundesländer mehr Jobs für den Quereinstieg an

Bei der dringenden Suche nach Personal bieten Arbeitgeber ihre freien Stellen oftmals auch für Quereinsteiger an. Arbeitnehmer haben dadurch gute Chancen, sich karrieretechnisch neu zu orientieren. Wo in Deutschland das Angebot für Fachfremde am größten ist, zeigt eine aktuelle Untersuchung der Jobsuchmaschine Adzuna (www.adzuna.de), die insgesamt 600.000 Stellenangebote in ganz Deutschland sowie in den 20 größten deutschen Städten auf die Option eines Quereinstiegs hin untersucht hat.

Das Angebot für Quereinsteiger unterscheidet sich im Vergleich der 20 Großstädte anteilig um über 3 Prozent:

In Wuppertal werden mit 3,6 Prozent (80 von 2.200 Jobs) anteilig die meisten Stellenausschreibungen auch an Quereinsteiger gerichtet. Die zweitmeisten Angebote führt Leipzig mit 180 von 5.600 Inseraten (3,2 Prozent). Bochum folgt mit 3 Prozent auf Platz drei. Die geringsten Chancen gibt es in Frankfurt am Main (1,23 Prozent) und in Stuttgart (1,19 Prozent). Der durchschnittliche Anteil in den 20 untersuchten Städten liegt bei 1,91 Prozent. Im Ruhrgebiet werden Fachfremde überdurchschnittlich oft in den Jobinseraten angesprochen:

Nach Bochum (3 Prozent) richten sich viele Inserate in Dortmund (2,77 Prozent) an Fachfremde. In Essen liegt der Anteil bei 2,6 Prozent. In Duisburg bei 2,2 Prozent. In den Millionenstädten Berlin, Hamburg und Köln werden Quereinsteiger häufiger gesucht als in München:

In Berlin und Hamburg richten sich 2,1 Prozent aller 34.200 bzw. 28.000 Inserate an Quereinsteiger. In Köln liegt der Anteil bei 1,97 Prozent. In München sind es 1,56 Prozent von 33.300 Stellenangeboten. Im gesamtdeutschen Vergleich werden in allen Neuen Bundesländern im Verhältnis Fachfremde häufiger adressiert als in den restlichen Gliedstaaten:

Sachsen-Anhalt führt mit 3,6 Prozent (270 von 7.560 Jobs) die höchste Quote. Thüringen liegt mit einem Anteil von 3,2 Prozent (350 von 11.000 Inseraten) auf Rang zwei. Mecklenburg-Vorpommern folgt mit 3,15 Prozent (150 von 4.760 Jobs). Die wenigsten Angebote für Quereinsteiger gibt es in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen mit einem Anteil von jeweils 1,5 Prozent. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 1,8 Prozent (9.680 von 539.750 Stellenangeboten). Die kompletten Ergebnisse der Untersuchung finden Sie unter: www.adzuna.de/blog/2018/09/28/quereinstieg-in-deutschland/

Zur Untersuchung

Für die Untersuchung hat die Jobsuchmaschine Adzuna knapp 600.000 aktuelle Stellenangebote des eigenen Daten-Pools auf die Option des "Quereinstieg" hin analysiert und anteilig berechnet. Der Stichtag war der 26. September 2018.

Über Adzuna

Adzuna (www.adzuna.de) versteht sich als erste Anlaufstelle, um sich nach einer neuen beruflichen Position umzusehen. Im Unterschied zu herkömmlichen Stellenportalen ist Adzuna eine Jobsuchmaschine, die Nutzern ermöglicht, mit nur einer Suchanfrage auf hunderttausende Stellenangebote von über 300 verschiedenen Jobbörsen alleine in Deutschland zuzugreifen anstatt mühselig einzelne Seiten zu besuchen. Weltweit nutzen mehr als neun Millionen Menschen in 16 Ländern Adzuna für ihren beruflichen Aufstieg. Adzuna ist ein Angebot von Adhunter Ltd., einem britischen Internetunternehmen, das durch innovative Technologien eine intelligentere Jobsuche gestalten will.

Pressekontakt: Lukas von Zittwitz | lukas.v.zittwitz@tonka-pr.com | +49.30.403647.605

Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Adzuna Schlagwort(e): Unternehmen

02.10.2018 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

729357 02.10.2018