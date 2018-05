JobReady - das neue Bildungszertifikat von EBC*L

Die Jugend von heute hat (wieder einmal) ein Image-Problem: Die Jugendlichen könnten nicht sinnerfassend lesen und nicht rechnen, würden keine Regeln einhalten und seien nicht motivierbar. Mit dem JobReady-Zertifikat von EBC*L können diese nun nachweisen, was wirklich in ihnen steckt. Dieses bekommt nämlich nur jemand, der ein höchst anspruchsvolles Trainingsprogramm mit zahlreichen Aufgaben als auch standardisierten Prüfungen positiv absolviert hat. Das Training gleicht durchaus einem Assessment-Programm, wie es in der Wirtschaft im Einsatz ist.

Wien (pts019/23.05.2018/13:15) - Die Jugend von heute hat (wieder einmal) ein Image-Problem: Die Jugendlichen könnten nicht sinnerfassend lesen und nicht rechnen, würden keine Regeln einhalten und seien nicht motivierbar. Mit dem JobReady-Zertifikat von EBC*L können diese nun nachweisen, was wirklich in ihnen steckt. Dieses bekommt nämlich nur jemand, der ein höchst anspruchsvolles Trainingsprogramm mit zahlreichen Aufgaben als auch standardisierten Prüfungen positiv absolviert hat. Das Training gleicht durchaus einem Assessment-Programm, wie es in der Wirtschaft im Einsatz ist.

Folgende Schlüsselkompetenzen sind Inhalt des JobReady-Trainings: Erstens die grundlegende Wirtschaftliche Kompetenz , um richtige Entscheidungen beim Umgang mit Geld und anderen Ressourcen treffen zu können. Zweitens die Sozialkompetenz , um erfolgreich zu kommunizieren, Konflikte zu vermeiden und ein gutes Team-Mitglied sein zu können. Drittens die Persönliche Kompetenz , welche ein Bewusstsein über die eigenen Stärken und Schwächen sowie der eigenen Bedürfnisse und Werte, umfasst. Ab September werden auch die Digitale Kompetenz sowie Europäische Werte in das JobReady-Programm integriert.

Damit nun auch ein Job gefunden und behalten werden kann, umfasst das Training auch Berufsorientierung , Bewerbungs-Management und Unternehmerisches Denken . Die Idee dahinter: Nur wer die Ziele eines Unternehmens kennt und weiß, welchen persönlichen Beitrag er dafür leisten kann, wird im Gespräch erfolgreich argumentieren können. EBC*L setzt damit auch einen Qualitätsstandard für Bewerbungstrainings . Damit kann diese oft eher unbeliebte Bildungsmaßnahme effizient gestaltet und deren Attraktivität erhöht werden.

Zielgruppen des JobReady-Programms sind arbeitssuchende Jugendliche bzw. SchülerInnen ab 14 Jahren , die sich für die künftige Jobsuche "ready" machen wollen. Zudem hat sich das Programm auch schon bei Projekten mit Flüchtlingen sehr gut bewährt.

"Ein Personalverantwortlicher nimmt sich maximal eine Minute Zeit, um ein Bewerbungsschreiben zu studieren und zu entscheiden, wer zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird oder nicht. Da kann ein beiliegendes EBC*L Zertifikat als Empfehlungsschreiben den entscheidenden Unterschied ausmachen", sagt Victor Mihalic , CEO von EBC*L International. Weitere Infos unter: http://www.ebcl.at/jobready

Infos zum EBC*L Die EBC*L Zertifikate haben sich als internationaler Standard der wirtschaftlichen Bildung etabliert. Mehr als 50.000 TeilnehmerInnen aus 34 Ländern haben bereits ein EBC*L Career-Zertifikat erworben und sich damit für den beruflichen Aufstieg fit gemacht. Mit dem Jobready-Programm bietet EBC*L nunmehr auch Zertifikat an, das entscheidende Schlüsselkompetenzen für den Berufseinstieg nachweist. Es kann daher auch als Empfehlungsschreiben bei der Jobsuche dienen. Das EBC*L Programm wurde von Stiftung Warentest empfohlen und ist in zahlreichen renommierten Unternehmen und öffentlichen Organisationen im Einsatz (zB ABB, Audi, BASF, EDEKA, EVONIK, REWE, Uniqa, Wüstenrot, Bundesagentur für Arbeit, AMS, Bundeskriminalamt, Land Niederösterreich). Die internationale EBC*L Zentrale ist in Wien angesiedelt. Vorsitzender und CEO von EBC*L International ist MMag. Victor Mihalic. Weitere Infos unter: http://www.ebcl.eu

(Ende)

Aussender: EBC*L International Ansprechpartner: MMag. Victor Mihalic Tel.: +43 1 81399770 E-Mail: office@ebcl.eu Website: www.ebcl.eu

Wien (pts019/23.05.2018/13:15)