Jörg Pilawa hat schon als Schüler viel gearbeitet

Neben seiner Arbeit vor der Kamera, ist Jörg Pilawa auch als TV-Produzent erfolgreich.

Für ihn ein logischer Schritt. "Ich habe das Unternehmer-Gen schon sehr früh verspürt", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben).

"Ich habe schon zu Schulzeiten fünf Tage die Woche gearbeitet", so Pilawa weiter. Unter anderem war er Vortänzer in einer Tanzschule. Ein Leben als klassischer Angestellter kann er sich nicht vorstellen. "Ich habe immer gern selbstständig gearbeitet. Da bleibt man wach." Um immer steigende Gewinne gehe es ihm bei seinem Unternehmen "Herr P" allerdings nicht. "Wachstum ist für mich ein Unwort. Es gibt nichts in der Natur, das stetig wächst, ohne irgendwann kaputt zu sein. Immer zu sagen: noch mehr, noch mehr - das kann es nicht sein."

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH