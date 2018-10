29.10.2018 - 08:36 Uhr Jubiläum in der NHL und keine Entlassungen in der Nationalliga - gefeiert wird in der Schweizer Eishockey-Welt trotzdem nicht

Nino Niederreiter feiert in Nordamerika ein besonderes Jubiläum, und in der Schweizer Liga ist noch kein Trainer entlassen worden. Wir gratulieren! Zum Feiern ist «El Nino» dennoch nicht zumute. Auch was die zwölf Trainer betrifft, haben nicht alle einen Grund, gleich die Champagnerkorken knallen zu lassen. Den vollständigen Artikel auf www.nzz.ch lesen.