Juicy Stakes Casino startet großzügige Wochenend-Promotion

An diesem Wochenende spendiert Juicy Stakes Casino seinen Spielern 500 kostenlose Kugeln, mit denen sie den Fluch des Ra in einem spannenden neuen Spiel brechen.

Max Quest: Wrath of Ra stellt ein völlig neues Slot-Genre dar: Anstelle der Mechanik traditioneller Slots visieren die Spieler ihre Gegner mit einem Fadenkreuz an und anstelle von Gewinnlinien sind bei jedem Treffer Geldgewinne möglich.

Die von Betsoft entwickelte Mehrspieler-Plattform kombiniert Rollenspiele mit einem Abenteuer-Slot, bei dem die Spieler auf ihrer Jagd nach Schätzen des alten Ägyptens zahlreiche Abenteuer bestehen müssen.

Um den Bonus von 500 kostenlosen Kugeln abzuholen, melden sich die Spieler bei ihrem Juicy Stakes-Konto an und wählen in der Betsoft-Spielekategorie Max Quest: Wrath of Ra aus.

Sie erhalten sofort 500 kostenlose Kugeln im Wert von je 0,01 US-Dollar. Dieser Bonus ist vom 29. November bis zum 2. Dezember verfügbar.

Neben Bargeldgewinnen winken den Topspielern zusätzliche Bonuspreise. Ähnlich wie bei einem progressiven Jackpot wandern 2 % der Einsätze in einen Preis-Pool.

Die Spieler werden in einer Rangliste platziert, dem Leaderboard, und die bestplatzierten Spieler erhalten Bargeldpreise aus dem Jackpot.

Der Manager von Juicy Stake Casino erklärte: „Max Quest: Wrath of Ra ist eines der aufregendsten Spiele, das wir je entwickelt haben, und wir wollten mit einer großzügigen Promotion Spieler dazu animieren, das Game kennenzulernen.

Mit 500 Kugeln bewaffnet, sollen die Gamer Feinde besiegen, um Echtgeldpreise zu gewinnen“, ergänzte er.

Die vollständigen Bedingungen für die Kampagne finden sich hier.

Juicy Stakes bietet Spielern überall auf der Welt Online Poker- und Online-Casinospiele. Der für sein großzügiges Preisprogramm bekannte Online-Poker-Raum ist eine der beliebtesten Sites im Horizon Poker Network. Das Online-Casino bietet Spiele wie beispielsweise WorldMatch, Betsoft und Lucktap. Partnerinformationen sind verfügbar unter https://affiliates.juicystakes.eu.

