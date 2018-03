JustPremium startet „Rich Video“ Produktsuite

JustPremium, Programmatic Rich Media- und Video Ad Marketplace-Anbieter, hat heute die Einführung seiner neuen „Rich Video“ Produktsuite angekündigt. Das neue Angebot ermöglicht es Kunden, mehrere Rich-Video-Anzeigenblöcke mit einem einzigen Klick zu erstellen, indem sie die vorhandenen Assets der Werbetreibenden nutzen. Die Verwendung von Rich Video ermöglicht es Werbetreibenden, ansprechende Anzeigen zu erstellen, die zu höheren Interaktionsraten führen. Letztendlich tragen diese Formate dazu bei, eine bessere Benutzererfahrung und einen höheren Return on Investment zu erzielen.

Rich Video ermöglicht es Publishern, mehrere kreative Anzeigenblöcke in Minutenschnelle zu erstellen, sodass sie verschiedene Optionen testen und ihre Botschaften optimieren können, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen. Durch die Nutzung der Assets, die bereits für Facebook, Adwords und YouTube erstellt wurden, ermöglicht dieser Prozess den Werbetreibenden, ihre bestehenden Inhalte zu überladen. Einmal erstellt, laufen die Anzeigen dann in einem markensicheren Netzwerk von über 3000 Publishern.

Eric Visser, Gründer und CEO von JustPremium kommentierte: „JustPremium ist stolz darauf, eine skalierbare Lösung anbieten zu können, die Marken, Verlagen und Agenturen, die über Video mit den Verbrauchern in Kontakt treten möchten, qualitativ hochwertige und markensichere Video-Werbeinhalte liefert. Die Rich Video Suite wird es Nutzern ermöglichen, sechs kreative Anzeigen in nur sechs Minuten zu erstellen, und ist so einfach einzurichten wie eine Standard IAB-Kampagne.

Da das IAB kürzlich berichtet hat, dass Video inzwischen die Bannerausgaben überholt hat und exponentiell wächst, ist eine effektive Videostrategie wichtiger denn je. Als Nummer eins im Bereich Rich Media- und Video-Werbung kümmern wir uns um die Entwicklung von Produkten, die das Geschäft unserer Kunden stärken und letztendlich großartige Ergebnisse liefern.“

Begleitendes Bildmaterial zu dieser Meldung finden Sie hier: http://justpremium-marketing-materials.s3.amazonaws.com/product_shots.zip

Über JustPremium

JustPremium ist der weltweit erste Programmatic Rich Media Ad Marketplace, der einen umfassenden Managed Service von der Erstellung bis zur Bereitstellung von Markenerlebnissen bietet. Der Service ermöglicht Marken und Agenturen den Zugriff auf im Web und mobil verfügbares Premium-Inventar über „Programmatic Buy“.

Publisher arbeiten mit JustPremium, um zusätzliche Werbeinventare zu erstellen und über ihren jeweiligen Marketplace zu monetarisieren. Die Rich-Media- und Video-Werbelösungen von JustPremium umfassen eine ganze Reihe von Rich Media Ad Units rund um Medieninhalte.

Als Mitglied der Coalition for Better Ads engagiert sich JustPremium für die Gestaltung von Best Practice-Standards für Online-Werbung. Kürzlich wurde das Unternehmen für den Deloitte Fast50 nominiert, mit dem die 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in den Niederlanden ausgezeichnet werden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.justpremium.com/rich-video

