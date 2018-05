Kai Bentz verlässt den Vorstand der LPKF Laser & Electronics AG

LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft, DE0006450000

Garbsen, den 02. Mai 2018 - Kai Bentz, Finanzvorstand der LPKF Laser & Electronics AG, hat dem Aufsichtsrat heute mitgeteilt, dass er für eine Verlängerung seiner Amtszeit nicht zur Verfügung stehen wird. Bentz wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Bentz für seinen wichtigen Beitrag zur Unternehmensentwicklung des LPKF-Konzerns und die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen elf Jahren. Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Herrn Bentz und wird unverzüglich mit der Suche nach einem Nachfolger beginnen. Am 1. Mai 2018 ist Dr. Götz Bendele als Vorstandsvorsitzender (CEO) in den Vorstand der LPKF AG eingetreten. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN 0006450000). Kontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations

LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Osteriede 7 30827 Garbsen

