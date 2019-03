Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH,

Kaiserwetter holt Vertriebsprofi Heiko Bieber ins Team

- Heiko Bieber wird neuer Head of Business Development

- Kaiserwetter gewinnt Windenergie-Experten mit 15 Jahren Branchen-Know-how

Hamburg, 5. März 2019 - Die Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH (Kaiserwetter) hat sein Team mit Heiko Bieber verstärkt. Der Vertriebs-Profi war zuletzt Senior Service Account Sales Engineer bei Vestas Deutschland. "Mit Heiko Bieber als Head of Business Development werden wir alles daran setzen, neue Kundengruppen für unsere innovativen digitalen Dienstleistungen im Bereich der Erneuerbaren Energien zu erschließen", sagt Hanno Schoklitsch, CEO und Gründer von Kaiserwetter. "Es freut mich, dass wir mit Heiko Bieber einen sehr profunden Kenner der Branche für unser Team gewonnen haben."

Bieber hat die Klaviatur der Windenergiebranche von der Pike auf gelernt. Nach einer Ausbildung als Servicetechniker für Windkraftanlagen folgte ein Studium "Windenergietechnik und -management, sowie berufliche Stationen bei Nordex, Availon und schließlich Vestas. "Nach vielen Jahren im Vertrieb für Services von Windenergieanlagen freut es mich, jetzt mit Kaiserwetter in eine neue, digital geprägte Dimension der Erneuerbare-Energien-Branche einzusteigen und Kunden höchst innovative Servicedienstleistungen anbieten zu können, die so manche Themen grundlegend verändern werden", sagt Bieber. "Mit Kaiserwetter und seinen Produkten werden Windparkbetreiber, aber nicht nur diese, von den neuesten Cutting-Edge-Technologien profitieren", so Bieber weiter.

Über Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH Kaiserwetter, das international führende "Data as a Service" Enertech Unternehmen, wurde 2012 gegründet. Das deutsche Unternehmen wendet die Möglichkeit des Internet-of-Things (IoT) in Verbindung mit Smart Data Analytics, Predictive Analytics sowie Machine Learning an, um das Management von Anlagen erneuerbarer Energien zu digitalisieren und zu automatisieren, so wird die Performance maximiert. Ermöglicht wird dies durch die vielfach prämierte IoT-Plattform "ARISTOTELES" - der innovativen von Kaiserwetter entwickelten cloudbasierten IoT-Plattform, die die Möglichkeiten der Digitalisierung und der intelligenten Datenanalyse nutzt, indem sie alle technischen, meteorologischen und vor allem finanzwirtschaftlichen Daten aggregiert und korreliert, so dass folgende Ziele erreicht werden: (1) Maximierung der Rendite, (2) Minimierung der Investitionsrisiken, (3) Erreichung höchster Transparenz. Kaiserwetter bietet seine spezialisierte Dienstleistung Investmentfonds, Private-Equity-Investoren, Infrastrukturfonds sowie Finanzinstituten und Energieunternehmen auf globaler Ebene an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hamburg und verfügt über weitere Unternehmensstandorte in Madrid und New York und bereitet derzeit die Expansion nach China und Indien vor.

Pressekontakt: Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH Falk von Kriegsheim fvk@kaiserwetter.eu Telefon: +49 (0)40 530566 100 Mobil: +49 (0)172 9837109

www.kaiserwetter.energy

05.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

783747 05.03.2019