KANDISIN Backsüße - 50 % Zuckerreduktion bei 100 % Backspass und Genuss

Salzburg (pts024/20.03.2019/11:00) - Wir alle lieben süßes Gebäck und viele backen auch gerne selbst zu Hause. Wenn nur nicht so viel Zucker nötig wäre! Wie die Lieblingsrezepte mit 50 % weniger Zucker und weniger Kalorien nicht nur gelingen, sondern so schmecken wie gewohnt, zeigt KANDISIN. Gemeinsam mit der FH Wieselburg wurde über ein Jahr an einem neuen, modernen Backzucker getüftelt, der jedes süße Gebäck mit 50 % weniger Zucker auskommen lässt. Entstanden ist die KANDISIN Backsüße!

Eine ausgeklügelte Mischung aus feinem Kristallzucker mit einem Hauch von Süßungsmittel und Backpulver, welche durch Milch- und Zitronensäure abgerundet wird. Alle Kuchen gehen auf, bräunen, sind flaumig und locker, Kekse werden knusprig und selbst Hefeteig gelingt - und das alles bei 100 % gewohntem Geschmack.

So steht leichtem Backen mit weniger Zucker und vollem Genuss nichts mehr im Weg. Die einfache Handhabung setzt dem Backspass keine Grenzen. Es entstehen auch weiterhin tolle Bäckereien für die ganze Familie - mit 50 % weniger Zucker. Denn Zuckerreduktion sollte uns allen am Herzen liegen, nimmt doch der Durchschnittsösterreicher im Jahr 33 kg freien Zucker zu sich (Quelle: Statistik Austria, 2016/17), während die Weltgesundheitsorganisation nur noch 9 kg empfiehlt.

Zucker sparen leicht gemacht!

Denn so einfach geht es - streichen Sie in all Ihren Lieblingsrezepten den Zucker weg und ersetzen Sie ihn durch die halbe Menge an KANDISIN Backsüße. Der feine Gugelhupf von der Oma braucht dann nur noch 150 g Backsüße anstelle der 300 g Zucker, die Sie bisher verwendet haben. Ansonsten ändert sich nichts - der Gugelhupf wird flaumig und schmeckt wie immer - bzw. noch besser, weil ohne schlechtes Gewissen.

Backsüße - Backspass mit Zuckerreduktion

Probieren Sie neben Ihren eigenen Lieblingsrezepten auch unsere süßen Rezepte aus: http://www.kandisin.at/backsuesse

So kommt selbst in der Fastenzeit gute Laune auf!

Die wichtigsten Facts auf einen Blick: * 50 % weniger Zucker * 50 % weniger Kalorien * Einfache Handhabung * Jedes Rezept gelingt * Hergestellt in Österreich

Die KANDISIN Backsüße ist seit Mitte März bei Merkur, Interspar und Metro erhältlich.

Weitere Informationen unter: http://www.kandisin.at/backsuesse

