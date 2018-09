Kaneh Bosm meldet DTC-Qualifikation Vancouver (British Columbia), 4. September 2018. Kaneh Bosm BioTechnology Inc. (CSE: KBB, FWB: 8K51, OTC: KNHBF) (?Kaneh Bosm? oder das ?Unternehmen?) freut sich bekannt zu geben, dass es sich die

Bosm

meldet DTC-Qualifikation

Vancouver (British Columbia), 4. September 2018. Kaneh Bosm BioTechnology Inc. (CSE: KBB, FWB: 8K51, OTC: KNHBF) (?Kaneh Bosm? oder das ?Unternehmen?) freut sich bekannt zu geben, dass es sich die Qualifikation von The Depository Trust Company (?DTC?) für seine Aktien auf den OTC-Märkten gesichert hat. DTC ist eine Tochtergesellschaft von Depository Trust & Clearing Corp. (?DTCC?), das die elektronische Verrechnung börsennotierter Unternehmen in den USA abwickelt.

Hinsichtlich der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. August 2018 sind die Stammaktien von Kaneh Bosm nunmehr gänzlich DTC-qualifiziert und notieren unter dem Börsenkürzel KNHBF auf den OTC-Märkten. Wertpapiere, die für eine elektronische Verrechnung durch DTC qualifiziert sind, werden als DTC-qualifiziert bezeichnet. Diese elektronische Methode zur Verrechnung von Wertpapieren beschleunigt den Erhalt von Aktien und Bargeld und somit den Verrechnungsprozess für Investoren.

Eugene Beukman, Chief Executive Officer von Kaneh Bosm, sagte: ?Wir freuen uns über den Erhalt der DTC-Qualifikation. Dieser Status wird die Notierung unserer Aktien in den USA wesentlich einfacher machen. Wir gehen davon aus, dass dadurch unsere Aktien einem größeren Teil des Investmentmarktes verfügbar sind, wodurch sich die Liquidität unserer Aktien verbessern und somit Kaneh Bosm und unsere Aktionäre profitieren sollten.?

Für das Board of Directors von Kaneh Bosm Biotechnology Inc.

?Michael Martinz?

Michael Martinz

President, Director

mmartinz@kanehbosmbiotech.com

Kaneh Bosm BioTechnology Inc.

810 ? 789 West Pender Street

Vancouver BC V6C 1H2

Tel: 604.687.2308

DIE BÖRSENAUFSICHT DER CSE HAT DIESE MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als ?zukunftsgerichtete Aussagen? zu betrachten sind. Durch den Gebrauch der Wörter ?erwarten?, ?fortsetzen?, ?schätzen?, ?rechnen mit?, ?könnten?, ?werden?, ?planen?, ?sollten?, ?glauben? und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!