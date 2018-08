Keine Angst vor Sommerhitze - kühler Abverkauf lockt

In Schärding steht ein Einrichtungsstudio, dessen komplettes Erdgeschoss raus muss. Im wahrsten Sinn des Wortes. "Alle Möbel, Küchen, und Accessoires werden radikal abverkauft. Unsere gesamte Möbelausstellung im Erdgeschoss wird umgebaut und daher werden die Möbel rausverkauft. Was weg ist, ist weg", so die Devise des Unternehmens, Einrichtungshaus GUPFINGER in Schärding/Oberösterreich, in der Nähe von Passau an der Grenze zu Bayern. http://www.gupfinger.at

Luxusküchen und elegante Wohnzimmermöbel - was weg ist, ist weg

Die Ausstellungsstücke und Restposten können sich sehen lassen. Philipp Kastinger: "Wer auf luxuriöses Wohnambiente steht, der wird bei diesem Ausverkauf auf seine Kosten kommen - Küchen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Vorzimmer, Badezimmer und vieles mehr."

Tolle Schnäppchen für Wohnverwöhnte, um bis zu 60 Prozent reduziert. "Unser gesamtes Erdgeschoss wird neu gestaltet und daher müssen die bisherigen Ausstellungsstücke weichen. Für Schnäppchenjäger bedeutet das Jagdfieber", so der Juniorchef vom Einrichtungsstudio GUPFINGER in Schärding.

Schauraum und Info über Tischlerarbeiten unter: http://www.gupfinger.at

GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH Linzer Straße 37, A-4780 Schärding Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr

Aussender: GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH Ansprechpartner: Philipp Kastinger Tel.: +43 7712-3261-20 E-Mail: pk@gupfinger.at Website: www.gupfinger.at

