Karlsfeld (pts007/27.08.2018/09:20) - Leerkilometer verursachen in der Lagerlogistik hohe Kosten und vermeiden einen effektiven Fluss der Waren innerhalb des Betriebes. Das UFO-Rufsystem von Securifix GmbH https://www.securifix.de erreicht hier ausgezeichnete Ergebnisse in der Praxis. "Keine Angst, die Bedienung unserer UFO-Technologie braucht keine Künstliche Intelligenz oder große Computer, alles ist so ausgelegt, dass das System ganz einfach im laufenden Betrieb implementiert werden kann und da es nahezu selbsterklärend ist, auch von allen Mitarbeitern angewandt werden kann", so der Erfinder und Geschäftsführer der Securifix GmbH in Karlsfeld!

Securifix® ist eine deutsche Entwicklung und ein eingetragenes Warenzeichen

Das Rufsystem von Securifix gehört zu den innovativsten Systemen innerhalb der Logistikbranche und hat schon vielen Unternehmen bei der Verbesserung der internen Abläufe geholfen. Die UFO-Technologie gibt es als Komplettsystem Staplerterminal mit Staplerrufstellen und Monitoring nur vom Hersteller Securifix. Durch das Rufsystem können die Fahrzeuge und das Personal effizienter genutzt werden. Dadurch wird eine deutliche Steigerung des Warenflusses erreicht. Eine "Light"-Variante des Rufsystems ist das UFO-System. Gerade für kleine Betriebe ist diese installationsfreie und kostengünstige Alternative die ideale Lösung und ermöglicht einen maßgeschneiderten Einsatz der vorhandenen Ressourcen.

Das Rufsystem von Securifix ist für große und kleine Betriebe der Logistikbranche die bestmögliche Lösung. Durch den Einsatz des Systems wird die Effizienz innerhalb des Betriebes deutlich erhöht. Davon profitieren Unternehmen, aber auch die Mitarbeiter und die Kunden. Durch den Einsatz werden Kosten und Zeit gespart. Ein Grund mehr, sich einmal intensiv mit diesem System auseinanderzusetzen.

Infos zur UFO-Technologie für Flurfahrzeug-Optimierung: Tel.: +49 8131 614516 E-Mail: info@securifix.de Web: https://www.securifix.de

