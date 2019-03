Keio Plaza Hotel Tokyo richtet Cinderella Themen-Event „Dessert-Buffet der Welt aus Glas“ aus

Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der angesehensten internationalen Hotels Japans mit Sitz in Shinjuku, Tokio, wird gemäß dem beliebten Märchen „Cinderella“ des französischen Autors Charles Perrault ein spezielles Themen-Event, das „World of Glass Dessert Buffet” ausrichten. Diese Thementage werden von (Montag), 1. April bis (Sonntag), 30. Juni 2019 im Tagesrestaurant „Jurin“ in der zweiten Etage unseres Hotels stattfinden. Insgesamt werden als Herzstück dieses Buffets 30 unterschiedliche, speziell zubereitete Desserts mit Personen und Motiven aus Cinderella serviert, darunter zum Beispiel eine Vanille-Mousse mit dem Abbild von Cinderella und ein als Pferdegespann geformtes Biskuitgebäck. Unser Hotel wird für Gäste zum Thema „Verzauberte Magd wird Prinzessin“ auch einen speziellen Ort im Hotel einrichten, um Erinnerungsfotos aufzunehmen.

Specially prepared dessert items including vanilla mousse in the image of Cinderella, sponge cake patterned after horse carriages and others will be served from April 1 to June 30, 2019 (Photo: Business Wire)

Unser Tagesrestaurant „Jurin“ hat bereits Dessert-Buffets zu Märchen wie „Alice im Wunderland“ und „Die Schöne und das Biest“ veranstaltet. Dabei wurden verschiedene Desserts mit Charakteren und Motiven serviert, die sehr fotogen sind und sich ideal für Beiträge auf Instagram und anderen sozialen Medien eignen. Das Cinderella-Event, das in Kürze stattfindet, beschreibt Szenen des „Glamourösen Balls“ im Palast, darunter die Prinzessin mit Krönchen, ein gläserner Pantoffel auf einer Plattform sowie andere Szenen, die in unseren Desserts wiedergegeben werden und die Gelegenheit für malerische Fotos bieten.

Über das Keio Plaza Hotel

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) in Shinjuku im Herzen der japanischen Hauptstadt Tokio ist eines der führenden internationalen Hotels in Japan. Unser Hotel verfügt über mehr als 20 Restaurants und Bars, und wir beherbergen eine Vielzahl einheimischer und internationaler Gäste, die uns wegen unserer einladenden Anlagen, unserer herzlichen Gastfreundschaft und unseres einmaligen Services besuchen, um japanische Kultur zu erleben. Dazu gehören auch unsere Hochzeitskimonos zum Anprobieren, die Teezeremonie und vieles mehr. Weitere Informationen über unsere Einrichtungen und Services finden Sie auf unserer Website sowie auf YouTube, Facebook und Instagram.

