Keio Plaza Hotel Tokyo veranstaltet die Ausstellung „The Traditional Beauty of Kyoto Supporting Geiko and Maiko Culture“

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) Tokyo, eines der renommiertesten internationalen Hotels von Japan in Shinjuku, Tokio, wird eine Sonderausstellung mit dem Titel „The Traditional Beauty of Kyoto Supporting Geiko and Maiko Culture“ (Die traditionelle Schönheit von Kyoto zur Unterstützung der Geiko- und Maiko-Kultur) veranstalten, auf der Kyotos traditionelle Kunst im Mittelpunkt steht und ein Einblick in die kulturellen Aspekte der traditionellen Geiko- und Maiko-Kultur Japans gewährt wird. Diese Ausstellung findet vom 3. Oktober (Mittwoch) bis zum 9. November (Freitag) 2018 in der Art Lobby auf der 3. Etage unseres Hotels statt. Ausgestellt werden Beispiele für die traditionellen sogenannten „Kyo Yuzen” Färbetechniken, die „Nishijin Ori“ Webmaterialien, aufwendig verzierte „Hanakanzashi“ Kämme und andere Accessoires, die von „Geiko” (die in Kyoto bevorzugte Bezeichnung von Geishas) verwendet werden. Geiko bzw. Geishas sind Frauen, die die alten Traditionen der Kunst, des Tanzes und Gesangs ausüben sowie traditionelle Kimono-Gewänder und Makeup tragen. „Maiko” sind ihre Schülerinnen.

During the event, photos showing various scenes taken in each season from "Gokagai entertainment districts" of Kyoto will be on display. (Photo: Business Wire)

Die Ausstellung „The Traditional Beauty of Kyoto Supporting Geiko and Maiko Culture“ enthält auch traditionelle „Hanagasa“-Schirme, Fächer und anderes Zubehör, das in Geiko und Maiko-Vorführungen verwendet wird. Außerdem sind Fotos zu sehen, die Szenen des „Gokagai“-Unterhaltungsviertel Kyotos in den verschiedenen Jahreszeiten zeigen und so einen weiteren Einblick in die japanische Kultur bieten. Holzschnitte des berühmten Künstlers Masao Ido mit Szenen von Kyoto in den verschiedenen Jahreszeiten werden ebenfalls ausgestellt.

Am 25. Oktober 2018 werden beliebte Geiko, Maiko und Musiker des Komaya Geiko House in Miyagawacho, Kyoto, verschiedene Darbietungen geben, darunter eine besondere, kostenlose Geiko- und Maiko- Aufführung in der Lobby unseres Hotels beginnend um 16 Uhr. Dies ist eine weitere einmalige Gelegenheit, diese traditionelle Kunstform kennenzulernen.

Vom 1. Oktober (Montag) bis zum 31. Oktober (Mittwoch) werden unser japanisches „Kagari“ Restaurant, die Art Lounge „Duet“ und die Main Bar „Brillant“ besondere Speisen zum Mittag- oder Abendessen anbieten sowie Tee am Nachmittag und Drinks servieren, die alle typisch für die Herbstsaison sind. Das Netzwerk der Keio Group Hotels wurde mit der Eröffnung des „Rakuro Kyoto – The Share Hotels“ in Marutacho, Kyoto im Mai erweitert und wird mit der Eröffnung des Keio Prelia Hotel Kyoto Karasuma Gojo, die für November 2018 vorgesehen ist, weiter wachsen. Somit werden wir verschiedene Veranstaltung zur Einführung in die Kunst und Kultur von Kyoto anbieten, um die Eröffnung dieser neuen Hotels zu feiern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180912006123/de/