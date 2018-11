Kfz-Versicherung: Bei Beitragserhöhung auch im Dezember wechseln

München - - Ein Monat Kündigungsfrist bei (versteckter) Beitragserhöhung auch nach Wechselstichtag - Digitale Assistentin Mia unterstützt CHECK24-Kunden - Studien belegen: günstigste Versicherungstarife und größtes Sparpotenzial bei CHECK24 Fahrzeughalter können ihre Kfz-Versicherung auch nach dem Wechselstichtag am 30. ...

- Ein Monat Kündigungsfrist bei (versteckter) Beitragserhöhung auch nach Wechselstichtag - Digitale Assistentin Mia unterstützt CHECK24-Kunden - Studien belegen: günstigste Versicherungstarife und größtes Sparpotenzial bei CHECK24

Fahrzeughalter können ihre Kfz-Versicherung auch nach dem Wechselstichtag am 30. November kündigen, wenn der bisherige Versicherer den Beitrag erhöht. Das Sonderkündigungsrecht gilt auch bei versteckten Beitragserhöhungen, also wenn der Kfz-Jahresbeitrag nicht in der Höhe sinkt, die dem Verbraucher z. B. durch eine verbesserte Schadenfreiheitsklasse zustünde.

"Verbraucher können ihre Police immer dann kündigen, wenn der Versicherungsbeitrag ohne eigenes Verschulden steigt", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24. "Auch wenn der Gesamtbeitrag sinkt, lohnt sich ein Vergleich der Preise und Leistungen bei verschiedenen Anbietern."

Digitale Assistentin Mia unterstützt CHECK24-Kunden

Auf dem Smartphone unterstützt die digitale Assistentin Mia Kunden dabei festzustellen, ob sie das Recht zur außerordentlichen Kündigung haben. Verbraucher beantworten in einem Chat einige gezielte Fragen und laden direkt ein Foto der Beitragsrechnung hoch. Nach kurzer Zeit informiert Mia darüber, ob sie den Vertrag kündigen können. Die Sonderkündigungsassistentin ist in der CHECK24-App integriert und sowohl für iOS als auch Android verfügbar. Einige Versicherungsunternehmen teilen die Beitragserhöhung erst kurz vor oder sogar erst nach dem medial umworbenen Wechselstichtag mit, um die Zeit für Kündigungen vermeintlich zu verkürzen. Nach einer Beitragserhöhung haben Kunden - unabhängig vom Wechselstichtag - das Recht zur außerordentlichen Kündigung. Diese muss innerhalb eines Monats nach Erhalt der Beitragsrechnung schriftlich beim Versicherer eingehen.

CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-Versicherung

Kunden, die Fragen zu ihrer Versicherung - beispielsweise zur (außerordentlichen) Kündigung ihrer Police - haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die Berater unterstützen auch im Schadensfall beim Ausfüllen der Formulare und in der Kommunikation mit dem Versicherer. Die Servicemitarbeiter sind auf ihre jeweilige Versicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Woche erreichbar.

Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalen Versicherungsordner. Mit dem 1-Klick-Kündigungsservice kümmert sich CHECK24 um die rechtssichere Kündigung des aktuellen Vertrags.

Studien belegen: Günstigste Kfz-Tarife und größtes Sparpotenzial bei CHECK24

Eine repräsentative Stichprobe der Technischen Hochschule Rosenheim ergab, dass CHECK24 Verbrauchern in 80 Prozent der Fälle den günstigsten Kfz-Versicherungstarif bietet.1) Das bestätigt auch ein aktueller Vergleich des Verbraucherportals Finanztip.2) Das Finanzmagazin Euro am Sonntag3) und das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ)4) haben unabhängig voneinander herausgefunden, dass Verbraucher bei CHECK24 im Schnitt am meisten sparen. Das gesamte Sparpotenzial durch einen Vergleich von Kfz-Versicherungen ist enorm: Laut einer Studie von WIK-Consult sparten Verbraucher durch Vergleichsportale innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro.5)

