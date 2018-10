Kfz-Versicherung trotz negativem SCHUFA-Eintrag? / Auto-Versicherung-Vergleich.com zeigt, wie es geht

Trittau - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Der 30. November ist ein wichtiger Stichtag für die Kfz-Versicherung. Denn Millionen Kunden wechseln jedes Jahr den Anbieter, um Geld zu sparen. ...

Trittau -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Der 30. November ist ein wichtiger Stichtag für die Kfz-Versicherung. Denn Millionen Kunden wechseln jedes Jahr den Anbieter, um Geld zu sparen. Um günstige Konditionen zu erhalten, ist aber auch die Bonität des Kfz-Halters mitentscheidend. Negative SCHUFA-Einträge können hier ein Hindernis darstellen oder zumindest die Versicherungsleistungen einschränken. Das Autoversicherung Vergleichsportal Auto-Versicherung-Vergleich.com hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt, worauf Verbraucher mit negativer Bonität achten sollten.

Kfz-Haftpflichtversicherung ist gesetzlich verpflichtend Die Anzahl der Pkw auf Deutschlands Straßen wächst kontinuierlich. Laut Kraftfahrt-Bundesamt betrug der Bestand von Personenkraftwagen in Deutschland Anfang 2018 rund 46,5 Millionen. Wer mit seinem Fahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen möchte, muss laut Pflichtversicherungsgesetz eine Haftpflichtversicherung abschließen. Ohne diesen Versicherungsschutz erfolgt keine Zulassung. Das Fahren ohne Kfz-Haftpflichtversicherung ist strafbar und kann hohe Kosten verursachen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass Versicherer bei einer negativer SCHUFA den Vertragsabschluss nicht verweigern dürfen. Eine Ablehnung darf nur in Extremfällen wie einer Privatinsolvenz oder einer eidesstaatlichen Versicherung bei Zahlungsunfähigkeit erfolgen. Somit können auch Verbraucher mit einer schlechten Bonität eine Kfz-Versicherung abschließen, sofern sie glaubhaft das Interesse an einem Versicherungsschutz bekunden. Allerdings müssen sie hier mit höheren Kosten und einer reinen Basisabsicherung nach den gesetzlichen Mindestanforderungen rechnen.

Mögliche Einschränkung bei den Versicherungsleistungen

Alle seriösen Kfz-Versicherer prüfen mittlerweile routinemäßig die Bonität ihrer Kunden. Dafür holen sie auch eine SCHUFA-Auskunft ein. Allerdings bewerten die Versicherer die Bonität des Antragsstellers auf unterschiedliche Weise. Daher lohnt sich immer ein Vergleich der Anbieter - beispielsweise ganz bequem über Internetportale wie Auto-Versicherung-Vergleich.com. Trotzdem müssen sich Verbraucher mit schlechter Bonität unter Umständen auf Einschränkungen bei den Versicherungsleistungen einstellen. So kann es beispielsweise sein, dass der Anbieter eine Kasko-Versicherung ablehnt, die Deckungssumme auf das gesetzliche Minimum beschränkt und keine Zusatzleistungen wie Schadensfreiheitsrabatte oder Zweitwagenrabatte bietet. Hilfreich kann ein offenes Gespräch mit dem Versicherer sein, in dem man seine finanziellen Verpflichtungen darlegt. Wer nachweisen kann, über ein geregeltes Einkommen zu verfügen und in den letzten Monaten und Jahren seine Versicherungsbeiträge pünktlich gezahlt zu haben, muss vielfach keine Einschränkungen im Versicherungsschutz befürchten.

Kfz-Versicherung trotz negativer Schufa

Ein Vorteil bei der Antragstellung kann sein, wenn man keinen zusätzlichen Fahrer angibt, den Leistungsumfang reduziert und die jährliche Vorauszahlung wählt. Gegebenenfalls besteht auch die Möglichkeit, die Versicherung über den Lebens- oder Ehepartner abzuschließen. Aber auch für den Fall, dass letztendlich nur die Haftpflichtversicherung zur Wahl steht, empfiehlt sich ein Vergleich der Tarife. Die Beiträge und Deckungssummen können selbst bei diesem Basisschutz sehr unterschiedlich sein und ein Wechsel der Kfz-Versicherung kann eine deutliche Verbesserung und Kostenersparnis bedeuten.

Über Auto-Versicherung-Vergleich.com

Das Vergleichsportal Auto-Versicherung-Vergleich.com existiert seit 2014 und vergleicht mehr als 300 unterschiedliche Kfz-Versicherungstarife miteinander. Schwerpunkt des Portals ist das Vergleichen von Autoversicherungen. Darüber hinaus werden regelmäßig Ratgeberbeiträge rund um das Thema Kfz im Magazin veröffentlicht. Ein beliebtes Tool ist der Kfz-Steuerrechner, der über 5.000 Mal im Jahr genutzt wurde. Für den Wechsel eines Endkunden erhält www.Auto-Versicherung-Vergleich.com eine Vergütung vom jeweiligen Anbieter.

OTS: Ayhan Balin auto-versicherung-vergleich.com newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132516 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132516.rss2

Pressekontakt: Ayhan Balin Peter-Fechter-Straße 20 22946 Trittau E-Mail: a.balin@Auto-Versicherung-Vergleich.com Telefon: 015175052750 http://ots.de/V2Ri2x