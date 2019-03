01.03.2019 - 14:28 Uhr Kimco Realty Management to Present at the Citi 2019 Global Property CEO Conference

Kimco Realty (NYSE: KIM) announced today that its management will present at the Citi 2019 Global Property CEO Conference on Tuesday, March 05, 2019 in Hollywood, Florida. The webcast information is as follows: Event: Kimco Realty Management Presentation