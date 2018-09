Klas Telecom stellt auf der InnoTrans 2018 Bildverarbeitungslösung für den Bahnverkehr vor, die mit Deep Learning-Computern arbeitet

Klas Telecom gab heute bekannt, dass das Unternehmen kommende Woche auf der InnoTrans 2018 eine neue, wegweisende Lösung für die Bahnverkehrsbranche vorstellen wird. Es handelt sich um eine Technologie für Bildverarbeitung und Objekterkennung, die am Rand des Netzwerks bzw. an Bord von Zügen eingesetzt werden kann. Die neue, plattformübergreifende Lösung wird es den Betreibern von Bahnnetzen ermöglichen, Anwendungen wie Videoüberwachung und intelligente Kameras einzusetzen, die das menschliche Sehen nachahmen und Aufgaben wie Fahrzeugidentifikation, Einbruchmeldung und Leersitzerkennung übernehmen und auf diese Weise eine optimierte Sicherheits- und Risikoanalyse ermöglichen. Die neue Lösung besteht aus der vernetzten Verkehrsplattform TRX R6 von Klas Telecom, einem Router-/Server-Mobilfunkgateway-Gerät mit sechs Modems, auf dem Convolutional Neural Networks (CNN) von Intel® OpenVINO™ ausgeführt werden. Gemeinsam ermöglichen diese Komponenten die Deep-Learning-Inferenz am Rand des Netzwerks. TRX R6 von Klas Telecom ist ein absolutes Novum auf dem Markt für Bahnkommunikationssysteme, da es mit beschleunigter Leistung rechenintensive Workloads bereitstellt, wie etwa die Modelle für maschinelles Lernen, die auf dem Intel® CNN basieren. Das gesamte Gerät findet dabei in einem einzigen Gehäuse mit einem Gewicht von 4,5 kg und Abmessungen von 250 mm x 279 mm x 76,5 mm Platz. TRX R6 erfüllt die Umweltstandards für den Schienenverkehr und ist mit Prozessoren der Typen Intel® Core™ i7, i5 und i3, mit branchenführenden 32 GB Arbeitsspeicher und mit bis zu 8 TB integriertem Massenspeicher ausgestattet.

CNN-basierte Deep-Learning-Inferenz am Netzwerkrand Unterstützung der heterogenen Ausführung auf den OpenVINO™ Beschleunigern – CPU, GPU, Intel® Movidius™ Neural Compute Stick und FPGA – unter Verwendung einer gemeinsamen API Verkürzte Markteinführungszeit dank einer Bibliothek von Funktionen und voroptimierten Kernels Hardware-Beschleunigung

„Es ist spannend, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in Bahnanwendungen wie Verkehrsüberwachung, Fahrzeugidentifikation, Fußgängeridentifikation, Echtzeit-Risikoanalyse, Sicherheits- und Fahrgastinformationsdienste einbringen zu können“, so Brendan Fleming, Director of Business Development for Transportation von Klas Telecom. „Dies bedeutet, dass unsere Kunden Zeit sparen können, indem sie Computer dazu nutzen, intelligente Funktionen und vorausschauende Analysen durchzuführen. Letztendlich gilt ja: Zeit ist Geld, und wir möchten unsere Kunden dabei unterstützen, beides einzusparen.“

Auf der InnoTrans 2018 zeigt Klas Telecom in Halle 7.1b die beispiellose Flexibilität der Plattform TRX R6 aus Sicht der Fahrgäste und der Bahnbetreiber. Gemeinsam mit den Partnern Cisco, Davra, Fluidmesh und Intel wird das Unternehmen folgende Anwendungsfälle demonstrieren: Fußgänger- und Fahrzeugerkennung an Bahnübergängen, Einbruchmeldung und Kamera-/Registrierungserkennung (ANPR) an Sicherheitsbarrieren. Die InnoTrans 2018 findet vom 18. bis 21. September in der Messe Berlin statt und wird voraussichtlich rund 3.000 Ausstellern eine Plattform bieten. Weitere Informationen über die InnoTrans 2018 sowie über die Anmeldung zur Teilnahme finden Sie auf der Website der InnoTrans 2018.

Über Klas Telecom

Klas Telecom ist ein Unternehmen für Technik und Design mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Kommunikationslösungen für den Einsatz am Netzwerkrand. Klas Telecom bietet Konnektivität für externe Standorte und raue Umgebungen, bei denen geringe Größe und Gewicht, Leistungsfähigkeit und Robustheit eine besondere Rolle spielen. Das Unternehmen ist auf die Integration von unternehmenstauglichen Netzwerkfunktionen weltweit führender IT-Unternehmen mit eigenen Hardware- und Software-Plattformen spezialisiert, die den Anforderungen des Marktes und den strengsten Umweltanforderungen gerecht werden. Klas Telecom nutzt aktuellste Technologie, um an der Spitze der Deployable-Communications-Branche zu bleiben. Klas Telecom ist in den Märkten für öffentliche Sicherheit und Verkehr sowie in den USA und auf internationalen Märkten für Regierungsbehörden und im Verteidigungsbereich tätig. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiter an vier Standorten in Washington DC (USA), Herndon (Virginia/USA), Tampa (Florida/USA) und Dublin (Irland). www.klastelecom.com.

