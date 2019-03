Klaudia Maghis wechselt in die Managementberatung

Die ausgebildete Betriebswirtin Klaudia Maghis M.A. (26) ist in die Managementberatung von Horváth & Partners in Wien gewechselt, wo sie das Controlling & Finance Team verstärkt. Die gebürtige Steirerin mit Wurzeln in Oberösterreich und Wien bringt fünf Jahre Erfahrung im Corporate Controlling des Öl- und Gaskonzerns OMV mit. Zuvor hat Sie ein Masterstudium für internationale Unternehmensführung an der Fachhochschule des BFI Wien absolviert. http://www.horvath-partners.com

Wien (pts010/18.03.2019/10:15) - Die ausgebildete Betriebswirtin Klaudia Maghis M.A. (26) ist in die Managementberatung von Horváth & Partners in Wien gewechselt, wo sie das Controlling & Finance Team verstärkt. Die gebürtige Steirerin mit Wurzeln in Oberösterreich und Wien bringt fünf Jahre Erfahrung im Corporate Controlling des Öl- und Gaskonzerns OMV mit. Zuvor hat Sie ein Masterstudium für internationale Unternehmensführung an der Fachhochschule des BFI Wien absolviert. http://www.horvath-partners.com

Maghis zählt selbständiges und strukturiertes Arbeiten, hohe Lernbereitschaft, Engagement und Kommunikationsfähigkeiten zu ihren großen Stärken. Zu Horváth & Partners kam sie über Empfehlung von Kolleginnen. Beratungsprojekte mit der "richtigen" Größe und interessanten Inhalten waren für sie ausschlaggebend. Was ihr gefällt, sind das angenehme und freundliche Arbeitsumfeld, soziale Aktivitäten und die Förderung der persönlichen Entwicklung, aber auch die Balance von Projekten bei traditionellen Familienunternehmen ebenso wie bei internationalen Großkonzernen.

Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Hauptsitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt 1000 hochqualifizierte Berater/innen an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, Saudi-Arabien, der Schweiz, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Kernkompetenzen sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen.

