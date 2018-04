Kleine Helfer mit großer Wirkung | Serie - Teil 4 / Der Trailer Assist - Einfach, schnell und sicher ein Gespann rangieren

Wolfsburg - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - - Innovatives Assistenzsystem für den Einsatz eines Anhängers - Einfache Kontrolle dank integrierter Kameratechnik - Präzises Manövrieren durch Richtungsvorgabe per Joystick Fahren mit Anhänger ist auch ...

Wolfsburg -

- Innovatives Assistenzsystem für den Einsatz eines Anhängers - Einfache Kontrolle dank integrierter Kameratechnik - Präzises Manövrieren durch Richtungsvorgabe per Joystick

Fahren mit Anhänger ist auch für geübte Autofahrer eine besondere Herausforderung. Vor allem das rückwärtige Rangieren wird schnell kompliziert und anstrengend. Genau hier unterstützt Volkswagen mit dem "Trailer Assist" und erleichtert den Rangiervorgang erheblich. Egal ob der Pferdeanhänger beim Reitturnier vor die richtige Pferdebox gestellt oder der Wohnwagen auf dem Campingplatz rangiert werden muss. Das System übernimmt die Lenkung, der Fahrer bewegt das Gespann über Gas und Bremse. Die Fahrtrichtung wird über die Spiegelverstellschaltung justiert. Einfach, schnell und sicher.

Damit auch ungeübte Anhängerfahrer schnell und sicher ein Gespann rückwärts bewegen, wird der innovative, optional erhältliche "Trailer Assist" per Tastendruck aktiviert. Mit dem Spiegeleinstellschalter, der nun als Joystick genutzt wird, lässt sich die gewünschte Fahrtrichtung des Gespanns stufenlos einstellen und jederzeit verändern. Im Kombiinstrument werden der aktuelle und der eingestellte Fahrwinkel visualisiert. Das System steuert automatisch die elektromechanische Servolenkung, während der Fahrer nur noch Gas und Bremse kontrolliert.

Steht der Anhänger in der richtigen Richtung, wird der Spiegelverstellschalter einfach nach hinten gedrückt und der Anhänger zieht das Fahrzeug scheinbar mühelos in einer Linie hinter sich her. So verlieren auch lange Geradeausfahrten mit Hänger ihren Schrecken.

Die entscheidende Rolle beim Rangiervorgang spielt die im Fahrzeug integrierte Kameratechnik. Mit ihrer Hilfe übernimmt der "Trailer Assist" die automatische Querführung des Gespanns. Das funktioniert auf Basis von Bildverarbeitungsalgorithmen aus den Daten der Rückfahrkamera, die den Knickwinkel des Anhängers beobachtet und auswertet. Durch die optische Erfassung des Knickwinkels erfolgt die Lenkwinkelberechnung - unabhängig davon, um welches Anhängermodell und welche Deichsel es sich handelt.

Das System ist ein weiteres Stück Pionierarbeit der technischen Entwickler von Volkswagen, mit dem Ziel, komplizierte Park- und Rangiermanöver einfach und sicher zu machen. Wer ein Gespann fährt, lernt den kleinen Helfer schnell zu schätzen, wenn es um das präzise Bewegen von Gartenabfällen, Motorrad- oder Wohnanhängern auf engem Raum geht. Das sichert entspanntes Ankommen mit allem, was an der Anhängerkupplung hängt - bei der Arbeit, in der Freizeit und ganz besonders in den schönsten Wochen des Jahres, der Urlaubszeit.

Auf einen Blick - Die Entwicklung der Assistenzsysteme zum Parken

1997 - Erste Einparkhilfe mit vier Ultraschallsensoren 2005 - Einparkhilfe vorn und hinten 2006 - Weltweit erster Parkassistent (Park Assist) 2008 - Ersteinsatz Rear View 2010 - Ersteinsatz Umgebungsansicht Area View 2010 - Optisches Parksystem (OPS) 2010 - Park Assist 2.0 2012 - 360-Grad-OPS 2012 - Park Assist 2.0 mit Querparken 2014 - Ausparkassistent 2014 - Blind Spot-Sensor 2014 - Area View, 2. Generation 2014 - Einführung Trailer Assist 2015 - Park Assist 3.0

Die Marke Volkswagen Pkw ist weltweit in mehr als 150 Märkten präsent und produziert Fahrzeuge an mehr als 50 Standorten in 14 Ländern. Im Jahr 2017 hat Volkswagen rund 6,23 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, hierzu gehören Bestseller wie Golf, Tiguan, Jetta oder Passat. Derzeit arbeiten weltweit 198.000 Menschen bei Volkswagen. Hinzu kommen mehr als 7.700 Handelsbetriebe mit 74.000 Mitarbeitern. Volkswagen treibt die Weiterentwicklung des Automobilbaus konsequent voran. Elektromobilität, Smart Mobility und die digitale Transformation der Marke sind die strategischen Kernthemen der Zukunft.

