Klöckner & Co SE deutsch

Klöckner & Co SE, DE000KC01000

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) NameName und Rechtsform: SWOCTEM GmbH 2. Grund der Meldung a) Position / StatusPerson steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. Vorname: Friedhelm Nachname(n): Loh Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) NameKlöckner & Co SE b) LEI529900CQ31CN6GV5LL52 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: Aktie ISIN: DE000KC01000 b) Art des GeschäftsKauf c) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen 7,19500 EUR 3597,50 EUR 7,19500 EUR 3597,50 EUR 7,19500 EUR 3597,50 EUR 7,19500 EUR 3597,50 EUR 7,17500 EUR 3587,50 EUR 7,17500 EUR 3587,50 EUR 7,17500 EUR 3587,50 EUR 7,17500 EUR 3587,50 EUR 7,16000 EUR 3580,00 EUR 7,16000 EUR 3580,00 EUR 7,1600 EUR 809,08 EUR 7,1600 EUR 2770,92 EUR 7,1600 EUR 2770,92 EUR 7,1600 EUR 809,08 EUR 7,1450 EUR 3572,50 EUR 7,1450 EUR 3572,50 EUR 7,1450 EUR 1336,12 EUR 7,1450 EUR 2236,39 EUR 7,1450 EUR 2236,39 EUR 7,1450 EUR 2143,50 EUR 7,1450 EUR 1336,12 EUR 7,1450 EUR 900,27 EUR 7,1450 EUR 35,73 EUR 7,1450 EUR 493,01 EUR 7,1450 EUR 2107,78 EUR 7,1450 EUR 1464,73 EUR 7,1450 EUR 3572,50 EUR 7,1450 EUR 3572,50 EUR 7,1150 EUR 3671,34 EUR 7,1150 EUR 3443,66 EUR 7,1150 EUR 3557,50 EUR 7,1150 EUR 3557,50 EUR 7,0950 EUR 1568,00 EUR 7,0950 EUR 3157,28 EUR 7,0700 EUR 1201,90 EUR 7,0700 EUR 1201,90 EUR 7,0700 EUR 919,10 EUR 7,0700 EUR 4227,86 EUR 7,0700 EUR 169,68 EUR 7,0700 EUR 2884,56 EUR 7,0500 EUR 627,45 EUR 7,0550 EUR 13482,11 EUR 7,0500 EUR 3525,00 EUR 7,0500 EUR 430,05 EUR 7,0500 EUR 3525,00 EUR 7,0500 EUR 3525,00 EUR 7,0500 EUR 3094,95 EUR 7,1750 EUR 5639,55 EUR 7,1900 EUR 3595,00 EUR 7,0950 EUR 1419,00 EUR 7,1900 EUR 3595,00 EUR 7,1900 EUR 3595,00 EUR 7,1900 EUR 3595,00 EUR 7,2300 EUR 4800,72 EUR 7,2300 EUR 3622,23 EUR 7,2300 EUR 4619,97 EUR 7,2300 EUR 1417,08 EUR 7,2250 EUR 3612,50 EUR 7,2250 EUR 3612,50 EUR 7,2250 EUR 1127,10 EUR 7,2250 EUR 2528,75 EUR 7,2250 EUR 3569,15 EUR 7,2750 EUR 3637,50 EUR 7,2750 EUR 2422,58 EUR 7,2750 EUR 1949,70 EUR 7,2750 EUR 472,88 EUR 7,2750 EUR 1949,70 EUR 7,2750 EUR 3753,90 EUR 7,2750 EUR 363,75 EUR 7,2550 EUR 2749,65 EUR 7,2550 EUR 3047,10 EUR 7,0950 EUR 1312,58 EUR 7,0950 EUR 2369,73 EUR 7,0950 EUR 4058,34 EUR 7,0950 EUR 305,09 EUR 7,0950 EUR 7095,00 EUR 7,0950 EUR 7095,00 EUR 7,0700 EUR 2333,10 EUR 7,0700 EUR 1201,90 EUR 7,2550 EUR 2176,50 EUR 7,3150 EUR 2223,76 EUR 7,3150 EUR 1433,74 EUR 7,3150 EUR 1433,74 EUR 7,3150 EUR 2223,76 EUR 7,3150 EUR 270,66 EUR 7,3150 EUR 3386,85 EUR 7,3150 EUR 3657,50 EUR 7,3050 EUR 4324,56 EUR 7,3050 EUR 1095,75 EUR 7,3050 EUR 9189,69 EUR 7,2900 EUR 10169,55 EUR 7,2900 EUR 4410,45 EUR 7,3000 EUR 2759,40 EUR 7,3000 EUR 1116,90 EUR 7,3000 EUR 890,60 EUR 7,3450 EUR 235,04 EUR 7,3450 EUR 4605,32 EUR 7,3400 EUR 3670,00 EUR 7,3400 EUR 264,24 EUR 7,3400 EUR 3670,00 EUR 7,3400 EUR 2759,84 EUR 7,3400 EUR 645,92 EUR 7,3400 EUR 3670,00 EUR 7,3200 EUR 7188,24 EUR 7,3200 EUR 3059,76 EUR 7,3650 EUR 7365,00 EUR 7,3600 EUR 736,00 EUR 7,3600 EUR 176,64 EUR 7,3600 EUR 6447,36 EUR 7,3800 EUR 6649,38 EUR 7,4150 EUR 2320,90 EUR 7,4150 EUR 1275,38 EUR 7,4250 EUR 7209,68 EUR 7,4250 EUR 7640,33 EUR 7,4000 EUR 4440,00 EUR 7,4000 EUR 10360,00 EUR 7,4000 EUR 14800,00 EUR 7,4200 EUR 4452,00 EUR 7,4200 EUR 9883,44 EUR 7,4200 EUR 504,56 EUR 7,4150 EUR 741,50 EUR 7,4800 EUR 6245,80 EUR 7,4800 EUR 1234,20 EUR 7,4650 EUR 4180,40 EUR 7,4650 EUR 7136,54 EUR 7,4650 EUR 3613,06 EUR 7,4400 EUR 9032,16 EUR 7,4550 EUR 3727,50 EUR 7,4550 EUR 3727,50 EUR 7,4550 EUR 3727,50 EUR 7,4550 EUR 3727,50 EUR 7,4400 EUR 14880,00 EUR 7,4500 EUR 4849,95 EUR 7,4750 EUR 3737,50 EUR 7,4750 EUR 3737,50 EUR 7,4850 EUR 9348,77 EUR 7,4750 EUR 1704,30 EUR 7,4750 EUR 2033,20 EUR 7,4750 EUR 3737,50 EUR 7,4350 EUR 7435,00 EUR 7,4200 EUR 1046,22 EUR 7,3000 EUR 481,80 EUR 7,3000 EUR 394,20 EUR 7,3000 EUR 1511,10 EUR 7,3000 EUR 146,00 EUR 7,3000 EUR 3650,00 EUR 7,3000 EUR 109,50 EUR 7,3200 EUR 4392,00 EUR 7,3450 EUR 9849,65 EUR 7,4200 EUR 4941,72 EUR 7,4200 EUR 5616,94 EUR 7,4200 EUR 3235,12 EUR 7,4050 EUR 7405,00 EUR 7,3900 EUR 3695,00 EUR 7,3900 EUR 192,14 EUR 7,3900 EUR 3502,86 EUR 7,3900 EUR 2756,47 EUR 7,3900 EUR 4633,53 EUR 7,3900 EUR 4411,83 EUR 7,3900 EUR 2978,17 EUR 7,3750 EUR 14750,00 EUR 7,3650 EUR 5899,37 EUR 7,3650 EUR 8830,64 EUR 7,3450 EUR 734,50 EUR 7,3450 EUR 1917,05 EUR 7,3450 EUR 1917,05 EUR 7,3450 EUR 1292,72 EUR 7,3450 EUR 624,33 EUR 7,3450 EUR 624,33 EUR 7,3450 EUR 44,07 EUR 7,3450 EUR 44,07 EUR 7,3450 EUR 44,07 EUR 7,3450 EUR 3099,59 EUR 7,3450 EUR 44,07 EUR 7,3450 EUR 44,07 EUR 7,3450 EUR 44,07 EUR 7,3450 EUR 44,07 EUR 7,3450 EUR 44,07 EUR 7,3450 EUR 44,07 EUR 7,3450 EUR 44,07 EUR 7,3450 EUR 44,07 EUR 7,3450 EUR 44,07 EUR 7,3500 EUR 3733,80 EUR 7,3500 EUR 139,65 EUR 7,3500 EUR 80,85 EUR 7,3350 EUR 5479,25 EUR 7,3350 EUR 836,19 EUR 7,3350 EUR 8354,57 EUR 7,3300 EUR 7330,00 EUR 7,3400 EUR 7340,00 EUR 7,3900 EUR 6281,50 EUR 7,4000 EUR 14689,00 EUR 7,4000 EUR 111,00 EUR 7,4450 EUR 13743,47 EUR 7,4450 EUR 1146,53 EUR 7,4500 EUR 14900,00 EUR 7,3900 EUR 539,47 EUR 7,4000 EUR 569,80 EUR 7,4000 EUR 7400,00 EUR 7,3550 EUR 7355,00 EUR 7,3700 EUR 722,26 EUR 7,3700 EUR 2962,74 EUR 7,3700 EUR 2962,74 EUR 7,3700 EUR 2962,74 EUR 7,3700 EUR 3685,00 EUR 7,3700 EUR 737,00 EUR 7,3700 EUR 707,52 EUR 7,3700 EUR 2321,55 EUR 7,3850 EUR 3219,86 EUR 7,3850 EUR 4165,14 EUR 7,3900 EUR 583,81 EUR 7,3900 EUR 3111,19 EUR 7,3900 EUR 3111,19 EUR 7,3900 EUR 3111,19 EUR 7,3900 EUR 3111,19 EUR 7,3900 EUR 857,24 EUR 7,3900 EUR 857,24 EUR 7,3900 EUR 36,95 EUR 7,4050 EUR 622,02 EUR 7,4050 EUR 3080,48 EUR 7,4200 EUR 3027,36 EUR 7,4200 EUR 9475,34 EUR 7,4050 EUR 725,69 EUR 7,4050 EUR 2976,81 EUR 7,4050 EUR 251,77 EUR 7,4050 EUR 3450,73 EUR 7,4050 EUR 2206,69 EUR 7,4050 EUR 1495,81 EUR 7,4050 EUR 7405,00 EUR 7,4050 EUR 14810,00 EUR 7,3800 EUR 10332,00 EUR 7,3800 EUR 4428,00 EUR 7,3700 EUR 1002,32 EUR 7,3700 EUR 13737,68 EUR 7,4250 EUR 5472,23 EUR 7,4250 EUR 1952,78 EUR 7,4250 EUR 4469,85 EUR 7,4250 EUR 2955,15 EUR 7,3850 EUR 3692,50 EUR 7,3850 EUR 3692,50 EUR 7,4200 EUR 6878,34 EUR 7,4200 EUR 541,66 EUR 7,4200 EUR 541,66 EUR 7,4200 EUR 541,66 EUR 7,4300 EUR 6345,22 EUR 7,3950 EUR 4178,18 EUR 7,3950 EUR 1027,91 EUR 7,3950 EUR 2188,92 EUR 7,3850 EUR 7385,00 EUR 7,3650 EUR 125,21 EUR 7,3700 EUR 2351,03 EUR 7,3700 EUR 4893,68 EUR 7,3750 EUR 14750,00 EUR 7,3750 EUR 1932,25 EUR 7,3750 EUR 1755,25 EUR 7,3750 EUR 1755,25 EUR 7,3750 EUR 1932,25 EUR 7,3450 EUR 13727,81 EUR 7,3450 EUR 962,20 EUR 7,3850 EUR 1211,14 EUR 7,3850 EUR 1255,45 EUR 7,3850 EUR 2481,36 EUR 7,3850 EUR 2437,05 EUR 7,3850 EUR 3692,50 EUR 7,3850 EUR 3692,50 EUR 7,3950 EUR 2322,03 EUR 7,3950 EUR 2188,92 EUR 7,3950 EUR 1109,25 EUR 7,3950 EUR 399,33 EUR 7,3950 EUR 3697,50 EUR 7,3750 EUR 1755,25 EUR 7,3750 EUR 177,00 EUR 7,3750 EUR 376,13 EUR 7,3750 EUR 1755,25 EUR 7,4500 EUR 11800,80 EUR 7,4500 EUR 3099,20 EUR 7,4500 EUR 14698,85 EUR 7,4500 EUR 201,15 EUR 7,4550 EUR 4830,84 EUR 7,4550 EUR 10079,16 EUR 7,4800 EUR 6567,44 EUR 7,4800 EUR 5236,00 EUR 7,4800 EUR 321,64 EUR 7,4800 EUR 2834,92 EUR 7,3750 EUR 3311,38 EUR 7,3950 EUR 369,75 EUR 7,3950 EUR 510,26 EUR 7,3950 EUR 495,47 EUR 7,4050 EUR 1207,02 EUR 7,4100 EUR 1585,74 EUR 7,4150 EUR 4797,51 EUR 7,4350 EUR 3539,06 EUR 7,4450 EUR 208,46 EUR 7,4450 EUR 3514,04 EUR 7,4450 EUR 8509,64 EUR 7,4450 EUR 4705,24 EUR 7,4450 EUR 1213,54 EUR 7,4450 EUR 461,59 EUR 7,4450 EUR 3722,50 EUR 7,4450 EUR 4243,65 EUR 7,4450 EUR 3201,35 EUR 7,4000 EUR 7562,80 EUR 7,4000 EUR 325,60 EUR 7,4000 EUR 991,60 EUR 7,4000 EUR 858,40 EUR 7,4000 EUR 740,00 EUR 7,4000 EUR 1361,60 EUR 7,4000 EUR 2960,00 EUR 7,4200 EUR 29680,00 EUR 7,4350 EUR 535,32 EUR 7,4350 EUR 1316,00 EUR 7,4350 EUR 795,55 EUR 7,4350 EUR 840,16 EUR 7,3750 EUR 11364,88 EUR 7,4100 EUR 19473,48 EUR 7,4100 EUR 6935,76 EUR 7,3950 EUR 613,79 EUR 7,3950 EUR 14176,22 EUR 7,3950 EUR 21001,80 EUR 7,3950 EUR 4289,10 EUR 7,3950 EUR 4740,20 EUR 7,3950 EUR 4289,10 EUR 7,3950 EUR 4621,88 EUR 7,3950 EUR 687,74 EUR 7,4100 EUR 5713,11 EUR 7,4100 EUR 3304,86 EUR 7,4100 EUR 822,51 EUR 7,4100 EUR 822,51 EUR 7,4100 EUR 4157,01 EUR 7,4100 EUR 1037,40 EUR 7,4100 EUR 533,52 EUR 7,4250 EUR 3185,33 EUR 7,3750 EUR 479,38 EUR 7,3750 EUR 479,38 EUR 7,3750 EUR 2426,38 EUR 7,3800 EUR 12073,68 EUR 7,3950 EUR 1264,55 EUR 7,3950 EUR 2432,96 EUR 7,4000 EUR 6393,60 EUR 7,4100 EUR 10640,76 EUR d) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen 7,3513 EUR 1238471,0200 EUR e) Datum des Geschäfts2018-10-30; UTC+1 f) Ort des GeschäftsName: xetra MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Am Silberpalais 1 47057 Duisburg

