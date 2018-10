Klöckner will Zucker in Babytees und Kindermilch verbieten

Die auch für Ernährung zuständige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will Zucker und süßende Zutaten in Produkten wie Babytee und Kindermilch gesetzlich verbieten.

Das berichtet "Bild" (Samstagausgabe). "Die Produkte für unsere Kleinsten sind mir besonders wichtig. Ich will daher zusätzlichen Zucker und andere süßende Zutaten in Baby- und Kindertees gesetzlich verbieten. Dieses Süßen schadet unseren Kindern", sagte Klöckner der Zeitung.

Und weiter: "Wir dürfen Babys nicht auf Zucker und Süße konditionieren". Wer als Baby schon an den Geschmack von Zucker gewöhnt sei, werde auch später im Leben nicht darauf verzichten wollen. Klöckner will bis Ende 2019 eine gesetzliche Regelung für das Verbot schaffen. Außerdem will sich die Ministerin bei der EU-Kommission in Brüssel für ein Verbot von gesüßten Kinderkeksen einsetzen. An Kinder gerichtete Werbung ungesunder Produkte habe man "natürlich auch mit im Blick", so Klöckner.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH