KNEIP bekräftigt Fortsetzung seiner digitalen Transformation im Fondsmanagement-Sektor

KNEIP hat mit der Aufnahme weiterer Branchenexperten in sein Team die Fortsetzung seiner digitalen Transformation im Fondsmanagement-Sektor bekräftigt.

Bob KNEIP, Founder and Chairman of KNEIP (Photo: Business Wire)

Im Laufe der letzten 2 Jahre hat KNEIP die Transformation seiner Geschäftstätigkeiten in ein neues digitales Zeitalter verfolgt. An der Spitze dieser Vision steht Bob Kneip, der Gründer und Chairman des Unternehmens, der weiterhin das Management und die Strategie von KNEIP unterstützen wird. Der derzeitige CEO Lee Godfrey, der bereits bei der Unternehmenstransformation von KNEIP und der Vorbereitung von KNEIP auf eine globale Präsenz und digitale Arbeitsweise mitgewirkt hat, übernimmt die neu eingerichtete Position des Chief Corporate Development Officer. Mit diesem Schritt soll das Digitalgeschäft des Unternehmens global aufgestellt und in neue vertikale Märkte expandiert werden.

Neil Ward wird CEO. Er startet die neue Geschäftsstrategie und ermöglicht das prognostizierte starke Wachstum. Ward, der zuvor SVP und GM of Global Business Operations bei Skype war, bringt einen reichen Erfahrungsschatz in das Unternehmen ein.

Außerdem wird Sigrid Nygaard Johansen zu KNEIP wechseln und dort als neuer Chief Commercial Officer (CCO) fungieren. Die nachweislichen Erfolge von Johansen als CCO & VP Global Sales bei eGiss werden für KNEIP von großem Nutzen sein.

Bob Kneip kommentierte: „KNEIP durchläuft zurzeit eine außergewöhnliche Phase der digitalen Transformation. Wir stehen kurz vor der Einführung einer integrierten digitalen Online-Plattform. Dabei ist unsere Vision, die Fondsbranche für Anleger durch die Bereitstellung größerer Effizienz und Transparenz für Vermögensverwalter zu optimieren. Wir stärken aktuell das Executive Leadership Team, um KNEIP in die richtige Richtung zu lenken, und stellen dabei Bestehendes ständig infrage und bieten Einsichten von unschätzbarem Wert.”

Der designierte CEO Neil Ward kommentierte: „Die Vision von KNEIP ist ein innovativer Ansatz in der Welt der Finanzdatenverwaltung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Herrn Kneip und dem Board of Directors die globale Geschäftsstrategie und digitale Transformation umzusetzen und die Präsenz von KNEIP auf dem internationalen Markt zu stärken.”

