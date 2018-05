KnowBe4 erwirbt Content Provider exploqii

KnowBe4 erweitert seine Bibliothek von Security Awareness Schulungsformaten durch erneute Akquisition Tampa Bay, Florida - KnowBe4, Anbieter der weltweit größten Security Awareness, Schulungs- und Phishing-Simulations-Plattform, gab heute die Akquisition des internationalen Content Providers exploqii bekannt. exploqii bietet - ...

KnowBe4 erweitert seine Bibliothek von Security Awareness Schulungsformaten durch erneute Akquisition

Tampa Bay, Florida - KnowBe4, Anbieter der weltweit größten Security Awareness, Schulungs- und Phishing-Simulations-Plattform, gab heute die Akquisition des internationalen Content Providers exploqii bekannt.

exploqii bietet - neben der Konzeption und Produktion maßgeschneiderter animierter Erklärfilme - eine mehrsprachige Bibliothek mit bereits fertig produzierten, 2-minütigen Schulungsvideos zu Themen wie Cybersecurity, Sicherheit, Datenschutz und Compliance.

Aktuell umfasst die Video-Bibliothek - exploqii library - mehr als 50 Themen in 24 Sprachen und wird von mehr als 1 Millionen Benutzern auf Kundenseite eingesetzt. Die einzigartigen Video-Trainings ermöglichen Anwendern ein besseres Verständnis von Sicherheitsthemen wie Phishing, Ransomware, Social Engineering u.v.m.

"Wir möchten unseren Kunden und Anwendern kontinuierlich neue, wirksame und interessante Trainings zur Verfügung stellen", erklärt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Auf die Zusammenarbeit mit den Experten von exploqii freuen wir uns sehr. Denn mit dieser Akquisition können unsere Kunden nun auf weitere innovative Schulungsformate zugreifen und damit ihr eigenes, individuell gestaltetes "New School Security Awareness"-Programm implementieren - mit dem passenden Training zum richtigen Zeitpunkt."

"Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit KnowBe4", so Detlev Weise, Co-Founder und Geschäftsführer von exploqii. "Mit dieser Kombination bieten wir unseren Kunden ein wirklich einzigartiges Angebot."

"So können Unternehmen ihre Mitarbeiter mit kurzen Filmen sensibilisieren, detaillierte Schulungen anbieten und ihre "Human Firewall" über simulierte Angriffe testen - alles aus einer Hand", erläutert Christine Kipke, Co-Founder und Geschäftsführerin, begeistert.

Für weitere Informationen zu exploqii besuchen Sie https://www.exploqii.com/de/exploqii_library_security. Detaillierte Informationen zu KnowBe4 erhalten Sie hier: https://www.knowbe4.com

Über KnowBe4

KnowBe4 ist der bekannteste Anbieter von Security Awareness Trainings und Phishing-Simulationen weltweit. Das Unternehmen wurde 2010 durch den Daten- und IT-Sicherheitsexperten Stu Sjouwerman gegründet. Kevin Mitnick, international anerkannter IT-Sicherheitsexperte und "Chief Hacking Officer" bei KnowBe4, stellte seine Expertise zu Social Engineering beim Design der KnowBe4 Trainings zur Verfügung. Seit Gründung unterstützt KnowBe4 seine Kunden dabei, den "Faktor Mensch" im Sicherheitskonzept durch Security Awareness Trainings über Angriffsformen wie Ransomware, CEO Fraud und Social Engineering richtig und wirksam zu adressieren. Mehr als 18.000 Unternehmen und Institutionen nutzen bereits heute die "New School Security Awareness"-Plattform des Unternehmens und vertrauen auf KnowBe4 bei der Qualifizierung und Mobilisierung ihrer Endbenutzer als "Last line of defence" in der IT-Sicherheit.

KnowBe4 ist auf Position 231 der 2017 Inc. 500 Liste, Position 70 in 2017 Deloitte's Technology Fast 500 und Position 2 in Cybersecurity Ventures Cybersecurity 500. KnowBe4 mit Sitz in Tampa Bay, Florida ist in Europe vertreten mit Niederlassungen in England und den Niederlanden.

Über exploqii

exploqii - gegründet in 2014 von Christine Kipke und Detlev Weise- hat seinen Sitz in Berlin. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter in der Konzeption und Produktion von digitalen Erklär-Formaten und bietet darüber hinaus mit der exploqii library vorproduzierte Video-Trainings zu Sicherheits- und Compliance-Themen an. exploqii videos werden in Security Awareness Kampagnen und für die Compliance-Education eingesetzt und dienen oftmals als Ergänzung von eLearnings und Präsenzschulungen.

Die exploqii library wurde in die letzten 18 Monaten mehrfach international ausgezeichnet. So erhielt das Unternehmen kürzlich den "Cybersecurity Excellence Award 2018" und Ende 2016 bereits den "OSPA - Outstanding Security Performance Award".

Contact: Amanda Tarantino, 727-748-4221, amandat@knowbe4.com

