03.11.2018 - 14:58 Uhr Koalition in der Krise: Richtungsstreit in der CDU - Nahles geht in die Offensive

Die drei Parteien der kriselnden großen Koalition stehen vor wegweisenden Entscheidungen. Die SPD sucht Wege für einen Neustart, bei der CDU zeichnet sich im Wettkampf um die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der Partei zunehmend ein Richtungsstreit ab. Den vollständigen Artikel auf aachener-zeitung.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick