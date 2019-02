23.02.2019 - 04:38 Uhr Kölner Stadt-Anzeiger: Stahlkonzern Vallourec baut 600 Stellen in NRW ab Der Ex-Mannesmann-Konzern will ein Werk in Düsseldorf verkaufen

Köln - Der Düsseldorfer Stahlrohrhersteller Vallourec (früher Mannesmann) reagiert auf die weltweite Krise der Stahlbranche. Das Unternehmen will sich von einem Werk in Nordrhein-Westfalen trennen. Zurzeit werde nach einem Käufer für das Röhrenwerk im Düsseldorfer Stadtteil Reisholz gesucht, sagte Vallourec-Deutschland-Chef Ulrich Menne dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe).