Kony gibt Führungsriege von Kony DBX bekannt

Kony, Inc., der führende Anbieter digitaler Banking-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Führungskräfte und Mitarbeiter speziell zur Unterstützung des rasanten Wachstums seines Kony DBX-Geschäftes ernannt bzw. abgestellt hat. Unter anderem wurde Jeffery Kendall mit der neu geschaffenen Position des Senior Vice President und General Manager von Kony DBX, der Finanzdienstleistungssparte von Kony, Inc, betraut. In dieser Funktion wird Kendall schwerpunktmäßig Kony DBX dabei helfen, seine hochgesteckten Wachstumsziele durch den weiteren Ausbau seiner globalen Präsenz und Marktführerschaft zu erreichen.

Das Unternehmen ernannte außerdem Miljan Stamenkovic zum Regional Vice President of Europe für den Bereich Banking & Financial Services. Stamenkovic blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Unterstützung von Finanzdienstleistern bei der Implementierung von digitalen Lösungen für ihre Unternehmen und Kunden zurück. Mit mehr als 11 Jahren Praxis im Bereich Finanzdienstleistungstechnologie besitzt er fundierte Kenntnisse über digitales Banking, Kundenerfahrung und Omnichannel-Lieferung. Vor seinem Wechsel zu Kony war Stamenkovic für die Leitung von Vertriebsinitiativen für Backbase im asiatisch-pazifischen Raum und Afrika verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit für Backbase bekleidete er verschiedene Rollen in den Bereichen IT-Beratung, Vertrieb und Product Leadership und leitete multikulturelle und weltweit verteilte Teams bei der Entwicklung von SAP-Zwischenanwendungen und kundenseitigen Anwendungen.

„Jeffery Kendall ist eine talentierte Führungskraft. Er hat mit nachweislichem Erfolg Kunden geholfen, hervorragende Geschäftsergebnisse aus ihren digitalen Initiativen zu erzielen“, so Thomas E. Hogan, Chairman und Chief Executive Officer, Kony, Inc. „Jeffery ist ein engagierter Führer, dem es ein besonderes Anliegen ist, unseren Kunden Mehrwert zu bieten und sicherzustellen, dass unsere digitalen Banking-Lösungen Banken und Kreditgenossenschaften befähigen, ihre Geschäfte zu transformieren und gleichzeitig ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern ein differenziertes digitales Erlebnis zu liefern. Ich freue mich, dass er unseren Kony DBX-Geschäftszweig leiten wird.“

„Der digitale Trend gewinnt enorm an Dynamik im Finanzdienstleistungssektor und Banken sowie Kreditgenossenschaften passen sich dieser Entwicklung rasch an“, sagte Kendall. „Dank unseres einzigartigen Portfolios maßgefertigter digitaler Banking-Lösungen der nächsten Generation ist Kony DBX optimal aufgestellt, um der bevorzugte Partner zu werden. Wir stehen für Innovation auf höchstem Niveau und verpflichten uns, den höchsten Kundennutzen zu liefern. Ich bin begeistert, das Wachstum und die Expansion unseres Kony DBX Geschäftes erleben zu können.“

„Kony bietet sich die hochinteressante Gelegenheit, Banken in ganz Europa zu helfen, die Macht der digitalen Technologie zu nutzen, um ihre Geschäftsmodelle für das digitale Zeitalter neu zu definieren und die digitale Banking-Erfahrung ihrer Kunden deutlich zu verbessern“, äußerte sich Stamenkovic. „Kony hat nicht nur das branchenführende Portfolio an digitalen Banking-Lösungen, das Unternehmen verfügt auch über erstklassige IP- und digitale Fähigkeiten. Ich freue mich, mit Jeffery und dem gesamten Kony-Team am Ausbau unserer Präsenz in Europa zusammenarbeiten zu können.“

Kony DBX stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, um Banken und Kreditgenossenschaften dabei zu unterstützen, ihren Kunden eine reibungslose digitale Erfahrung an jedem Interaktionspunkt zu bieten. Kony ist der erste Anbieter für vorgefertigte, native und Web-Anwendungen sowie speziell angefertigte digitale Bankenplattformen für Finanzinstitute. Die Kony DBX-Plattform stützt sich auf die digitale Erfahrung von Kony in mehreren Branchen sowie fortschrittliche Technologielösungen, die von einem umfassenden Partnernetzwerk unterstützt werden.

Kony wurde von The Forrester Wave™ als „Leader“ unter den besten Digital Experience Development Plattformanbietern bezeichnet: Digital Experience Development Platform, zweiter Quartalsbericht 2018. Außerdem wurde Kony im IDC MarketScape: 2017 North American Mobile Banking and Payments-Bericht als „Leader“ eingestuft und erhielt die höchste Note für Mobile-Banking-Fähigkeiten. Kony wurde als ein Callahan’s Innovation Series 2018 Gewinner geehrt und erhielt zwei Auszeichnungen bei der Veranstaltung American Banker Digital Banking 2018 : Runner Up for Best in Show and People’s Choice mit nach Hause nehmen.

Kony, das wachstumsstärkste Unternehmen für cloudbasierte digitale Anwendungen und codearme Plattformlösungen ist ein führender und anerkannter Anbietern von Plattformen für codearme und mobile Anwendungsentwicklungen (MADP). Kony unterstützt Organisationen jeglicher Größenordnung in ihrer digitalen Erfolgsbeschleunigung durch die schnelle Umsetzung von Ideen zu innovativen und sicheren Omnichannel-Anwendungen. Konys Lösungen werden auf seiner führenden digitalen Plattform gebaut und befähigen Organisationen in den Bereichen Banking, Einzelhandel, Energie und Gesundheitswesen, ihre eigenen Apps zu entwickeln und zu verwalten, um besser mit ihren Kunden, Partnern und Mitarbeiter zu interagieren. Kony DBX, die Banking- und Finanzdienstleistungssparte von Kony, ist in Bezug auf den Wandel im Digital-Banking-Bereich weltweit als führend anerkannt. Mit einem Portfolio an modernen, reibungslos funktionierenden Applikationen auf Grundlage der branchenweit bekanntesten Plattform ermöglicht Kony DBX, Banken und Kreditgenossenschaften jeder Größe, ihre eigenen Innovationen zu beschleunigen – und zwar ohne wichtige Funktionen zu beeinträchtigen.

