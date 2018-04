Kony von Ovum als Führer für mobile Plattformen für die Anwendungsentwicklung bezeichnet

Der führende Anbieter für digitale Anwendungen und Low-Code Plattform-Lösungen, Kony Inc., gab heute bekannt, in der Ovum Decision Matrix als „Vorreiter“ für: Die Auswahl einer mobilen Plattform für die Anwendungsentwicklung (MADP) für Unternehmen, Bericht 2018-19, genannt worden zu sein. Als führendes Unternehmen wurde Kony in diesem Bericht dafür ausgezeichnet, „mit einem umfassenden und leistungsfähigen Produkt, das weithin als Best-of-Breed akzeptiert wird", eine führende Marktposition erreicht zu haben.

In der Ovum Decision Matrix wurden MADP-Lösungen nach drei Aspekten bewertet: technische Features, Marktabwicklung und Markteinfluss. Kony wurde als treibende Kraft auf dem Markt der Entwicklung mobiler Anwendungen von einem reinen Mobiltelefon zu einem digitalen Omnichannel-Erlebnis anerkannt. Darüber hinaus würdigte Ovum die kontinuierliche Unterstützung von Kony für Amateur-Entwickler (Citizen Developer) mit seiner Low-Code-Entwicklungsumgebung. Ovum hob die Stärken von Kony hervor, darunter fortschrittliche Omnichannel-Fähigkeiten, einfaches Design, schnelle Bereitstellung, Expertise in verbraucherorientierten Branchen und umfassende Schulungsprogramme.

„Verbraucher, ob am Arbeitsplatz oder für die persönliche Nutzung, erwarten eine nahtloses Erlebnis, unabhängig davon, welches Gerät sie verwenden. Bei der digitalen Transformation geht es nicht mehr nur um Mobilität, sondern um eine ganzheitliche digitale Omnichannel-Strategie", sagt Burley Kawasaki, Executive Vice President für den Bereich Produkte von Kony Inc. und erklärt: „Von Ovum als führend anerkannt zu werden, ist ein Beweis für Konys Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, das digitale Erlebnis für ihre Kunden und Mitarbeiter zu transformieren.“

Die Low-Code/No-Code-Entwicklung ist zu einem wichtigen Bestandteil von MADP-Lösungen geworden, insbesondere mit der steigenden Nachfrage der Branchen nach digitalen Lösungen. Kony erfüllt diese Nachfrage, indem es sowohl Amateuren als auch professionellen Entwicklern mit einer robusten Plattform hilft, Anwendungen schnell zu entwerfen, zu erstellen und bereitzustellen, die ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. In dem Bericht heißt es: „Die Möglichkeiten der Kony-Plattform unterstützen Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen in der App-Entwicklung".

Ovum schreibt: „Kony ist der Leistungsträger im Bereich ODM MADP und bietet in den drei Bereichen Technologie, Abwicklung und Markteinfluss Höchstleistungen.“ Die Kony AppPlatform ermöglicht die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen für Telefone, Tabletts und Desktops von einer einzigen Codebasis aus. Die Integration von KonyVisualizer bietet eine einheitliche Entwicklungsumgebung (DIE, Integrated Development Environment) für das Design einer attraktiven Anwendererfahrung, kundenspezifischer Programmierung, Prototypenentstellung sowie Low-Code- Entwicklung. Darüber hinaus bietet Kony auch Kony Fabric, seinen mobilen Backend-as-a-Service, der Integration, Authentifizierung, Push-Messaging und Offline-Datensynchronisation über Tausende von vorkonfigurierten RESTful-APIs und mehr als 100 Datenkonnektoren umfasst.

