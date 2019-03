Konzerte in 3sat: The Queen's Birthday Party und Best of Glastonbury 2017

Mainz - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Samstag, 23. März 2019, ab 20.15 Uhr Erstausstrahlungen Zwei Konzert-Highlights aus England zeigt 3sat am Samstag, 23. März 2019, in Erstausstrahlung: Um 20.15 Uhr geht es los mit "The ...

Samstag, 23. März 2019, ab 20.15 Uhr Erstausstrahlungen

Zwei Konzert-Highlights aus England zeigt 3sat am Samstag, 23. März 2019, in Erstausstrahlung: Um 20.15 Uhr geht es los mit "The Queen's Birthday Party", und um 21.45 Uhr folgen die Highlights des englischen Kultfestivals "Best of Glastonbury 2017".

Der 92. Geburtstag von Queen Elizabeth II. am 21. April 2018 wurde in London groß gefeiert: Bei dem Konzert "The Queen's Birthday Party" in der Royal Albert Hall, das 3sat um 20.15 Uhr zeigt, standen namenhafte Künstler wie Kylie Minogue, Sir Tom Jones, Sting, Shaggy, Craig David, Jamie Cullum, Shawn Mendes, die A-cappella-Gruppe Ladysmith Black Mambazo und Anne-Marie auf der Bühne. Bekannte Melodien aus den Musicals "Oklahoma!", "My Fair Lady" und "Top Hat" gaben die Schauspieler Luke Evans, Tom Chambers und Schauspielerin Helen George zum Besten.

"Best of Glastonbury 2017" heißt es um 21.45 Uhr. 3sat zeigt die Highlights des größten Rock- und Pop-Festivals Europas. Auf den mehr als 40 Bühnen in dem kleinen Ort Somerset im Süden Englands spielen jedes Jahr im Juni Musikgrößen aus den unterschiedlichsten Genres. Mit dabei: die Foo Fighters, Radiohead, Katy Perry, Ed Sheeran, Barry Gibb, Haim, Chic, Lorde, Emeli Sandé, Royal Blood, Rag'n'Bone Man, Stormzy, Biffy Clyro und The Killers.

