Kooperation zwischen Intralinks und Axiom ein Glücksfall für europäische Dealmaker

Partnerschaft bedeutet, dass Dealmaker in EMEA die Transaktionsabwicklung sicher beschleunigen können London - Intralinks (https://www.intralinks.com/)®, ein führender Anbieter von virtuellen Datenräumen (VDR), und Axiom (https://www.axiomlaw.com/), der weltweit führende alternative Anbieter juristischer Expertise, haben heute bekanntgegeben, dass ...

Partnerschaft bedeutet, dass Dealmaker in EMEA die Transaktionsabwicklung sicher beschleunigen können

London - Intralinks (https://www.intralinks.com/)®, ein führender Anbieter von virtuellen Datenräumen (VDR), und Axiom (https://www.axiomlaw.com/), der weltweit führende alternative Anbieter juristischer Expertise, haben heute bekanntgegeben, dass ihre Partnerschaft ab sofort die Region EMEA einschließt. Die Allianz bedeutet, dass Intralinks Kunden in der Region EMEA von Axioms Expertise in zahlreichen verschiedenen Gerichtsbarkeiten und seiner Contracts Intelligence Platform-Technologie profitieren, um die Vertragsprüfung zu beschleunigen, Transaktions-Synergien offenzulegen und kritische geschäftliche Erkenntnisse zu erlangen.

"Bislang hatten europäischen Organisationen bei der Vorbereitung von Fusionen und Übernahmen keinen schnellen, kosteneffektiven Zugang zu sicherer Technologie, die aussagekräftige quantitative Informationen liefert", sagte Laurent Sultan, SVP Sales EMEA. "Mit der Partnerschaft zwischen Intralink und Axiom ändert sich das."

Axioms Contracts Intelligence Platform (http://go.axiomlaw.com/contracts-intelligence-platform) nutzt hochmoderne KI-Technologie (künstliche Intelligenz), um die Vertragsprüfung zu beschleunigen, potenzielle Transaktions-Synergien offenzulegen und geschäftskritische Informationen zu liefern - alles über ein anwenderfreundliches Portal.

Zusätzlich entstehen durch die Allianz die folgenden Effizienzen:

- Schnellere Sorgfaltsprüfung - Schnellere und bessere Integrationsresultate - Schutz sensibler und vertraulicher Daten

"Axioms KI-gestützte Analyse ist heute der Goldstandard bei der beschleunigten Transaktionsabwicklung. Mit dieser Allianz etablieren wir einen neuen Platin-Standard dafür, wie Geschäftstransaktionen in der Region EMEA abgewickelt werden können und sollten", sagte Conor Miller, SVP of M&A Due Diligence and Integration Services bei Axiom.

Informationen zu Intralinks

Intralinks ist ein führender Finanztechnologieanbieter für Banken, Dealmaker und Kapitalmärkte weltweit. Als Pionier des virtuellen Datenraums ermöglicht und sichert Intralinks den Informationsfluss und erleichtert damit strategische Initiativen wie Fusionen und Übernahmen, Kapitalbeschaffung und Investor Reporting. In seiner 22-jährigen Geschichte hat Intralinks das Vertrauen von über 99 Prozent der Fortune-1000-Unternehmen gewonnen und auf seiner Plattform Finanztransaktionen im Wert von über 34,7 Billionen USD abgewickelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.intralinks.com.

Informationen zu Axiom

Axiom ist ein anerkannter Marktführer im Bereich juristischer Expertise und bietet technologie-basierte Rechts-, Vertrags- und Compliance-Lösungen für Großunternehmen, die juristische Expertise, Technologie und Datenanalytik kombinieren. Dadurch lassen sich Risiko, Kosten und Zykluszeit dramatisch reduzieren. Mit mehr als 2.000 Anwälten, Fachkräften, Prozess- sowie Technologie-Spezialisten betreut die Kanzlei die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen über 3 Kompetenzzentren in 15 Regionen weltweit. www.axiomlaw.com

Marken und Copyright

"Intralinks" und das stilisierte Intralinks-Logo sind eingetragene Marken von Intralinks, Inc. © 2018 Intralinks, Inc.

Ansprechpartner für Medien Jeff VanPelt jvanpelt@intralinks.com 1 (617) 574-5477

OTS: IntraLinks Holdings, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81961 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81961.rss2