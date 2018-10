Korrektur der Veröffentlichung vom 12.10.2018, 17:50 Uhr MEZ/MESZ - Westwing Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Westwing Group AG, DE000A2N4H07

Korrektur einer am 12.10.2018 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten Westwing Group AG Moosacherstraße 88 80809 München Deutschland 2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb/Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:Mitteilungen gemäß § 33 Abs. 2 WpHG 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name: Registrierter Sitz und Staat: Herr Leonard Blavatnik,Geburtsdatum: 14.06.1957 4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.AI European Holding S.à r.l., Jade 1317. GmbH, Kinnevik Internet Lux S.à r.l., Summit Partners RKT S.à r.l. 5. Datum der Schwellenberührung: 08.10.2018 6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten neu 51,98 % 0 % 51,98 % 19.942.100 letzte Mitteilung 0 % 0 % 0 % / 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 WpHG) direkt (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 WpHG) DE000A2N4H07 0 10365300 0 % 51,98 % Summe 10365300 51,98 % b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungs­zeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % % Summe % b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungs­zeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % % Summe % 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Leonard Blavatnik 0 % 0 % 0 % Grantor Trust dated May 21, 2003 0 % 0 % 0 % Access Industries, LLC 0 % 0 % 0 % Access Industries Holdings (BVI) LP 0 % 0 % 0 % Access Industries Holdings LLC 0 % 0 % 0 % AI SMS L.P. 0 % 0 % 0 % Access Industries Investment Holdings LLC 0 % 0 % 0 % AI European Holdings GP Limited 0 % 0 % 0 % AI European Holdings LP 0 % 0 % 0 % AI European Holdings S.à r.l. 51,98 % 0 % 51,98 % 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: % (entspricht Stimmrechten) 10. Sonstige Erläuterungen:AZuordnung von Stimmrechten durch die Stimmrechtsvereinabrung gemäß § 34 Abs. 2 Alt. 1 WpHG (abgestimmtes Verhalten)Name Stimmrechte %Kinnevik Internet Lux S.à r.l. 2.741.850 13,75Rocket Internet Capital Partners SCS 259.800 1,30Rocket Internet Capital Partners (Euro) SCS 451.950 2,27Rocket Internet SE (formerly Rocket Internet AG) 344.850 1,73Jade 1317. GmbH (100% Tochtergesellschaft der Rocket Internet SE) 3.554.400 17,82Summit Partners RKT S.à r.l. 1.501.050 7,53

