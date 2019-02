10.02.2019 - 15:31 Uhr KPÖ plus will am 10. März in den Gemeinderat einziehen

2014 haben die Kommunisten den Einzug in den Gemeinderat nur um 50 Stimmen verpasst. Am 10. März soll der Sprung gelingen. Zwei weitere Themen neben dem Wohnen - günstige Öffi-Tickets und niedrigere Politikergehälter.