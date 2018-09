Kreispolizeibehörde Borken / 3 Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

3 Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Stadtlohn - am 04.09.2018, gegen 15:15 Uhr, missachtete ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Rhede an der Einmündung L 608 / L572 das Stoppzeichen und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem Pkw einer 69-jährigen Ottensteinerin. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrer und die 74-jährige Beifahrerin des Rhedenser schwer verletzt. Der Rhedenser musste mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Enschede (NL) zugeführt werden. Der Rhedenser war mit dem Pkw von Vreden in Richtung Stadtlohn auf der L 608 und die Ottensteinerin von Ahaus in Richtung Stadtlohn auf der L 572 unterwegs. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt. Der Sachschaden wird derzeit auf 18.000 Euro geschätzt.

Leitstelle, Andreas Buß

