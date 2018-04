Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Alkoholfahrt endet an ...

Ahaus - Alkoholfahrt endet an Straßenlaterne

Ahaus - Ahaus - Alkoholfahrt endet an Straßenlaterne (dm) Ein folgenschwere Bilanz: Geschätzte 10.000 Euro Sachschaden verursachte ein 18-jähriger Ahauser, als er gegen 04.20 Uhr in Ahaus auf dem Kusenhook (Fahrtrichtung Nelkenweg) in Höhe der Einmündung Hasenkamp von der Straße abkam. Er streifte einen Baum, fuhr durch einen Vorgarten und prallte schließlich gegen eine Straßenlaterne. Hier endete die Fahrt für den Ahauser.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er zunächst verblieb. Der Atemalkoholtest, den die Polizisten bei ihm durchführten, ließ auf eine Blutalkoholkonzentration von knapp 1,4 Promille schließen.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Seinen Führerschein musste der Fahranfänger abgeben. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren.

