Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Alkoholisierten Radfahrer ...

Ahaus - Alkoholisierten Radfahrer gestoppt

Ahaus - In Schlangenlinien bei Rotlicht über eine Kreuzung - dass sie es mit einem erheblich alkoholisierten Radfahrer zu tun hatten, wunderte die Polizeibeamten angesichts dieser Beobachtung nicht. Ein 39-jähriger Ahauser befuhr am Dienstag gegen 23.35 Uhr im betrunkenen Zustand die Wüllener Straße in Ahaus. Er überquerte dabei die Kreuzung Adenauerring in Richtung Wüllen, obwohl die Lichtzeichenanlage für ihn Rotlicht zeigte. Die Beamten hielten den Mann an. Eine Atemalkoholkontrolle wies auf einen Blutalkoholwert von circa 2,2 Promille hin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, fertigten eine Anzeige und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/