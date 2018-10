Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Anhänger gestohlen

Ahaus - Anhänger gestohlen

Ahaus - Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 18.30 Uhr und Mittwoch, 09.30 Uhr einen Pkw-Anhänger, der in Ahaus auf der Straße "Scharfland" zwischen den Straßen "Am Kalkbruch" und "An der Umflut" gestanden hatte.

Der Anhänger der Marke WM Meyer war mit einem Deichselschloss gesichert. Zum Tatzeitpunkt war das amtliche Kennzeichen "AH-ST1904" angebracht. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

