Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Attacke an der Ampel

Ahaus - Attacke an der Ampel

Ahaus - Am Weiterfahren gehindert, bedroht und geschlagen: Den Attacken dreier Männer sahen sich am Samstag die Insassen eines Autos in Ahaus ausgesetzt. Fünf junge Leute im Alter zwischen 16 und 19 Jahren aus Gronau und Heek saßen gemeinsam in dem Wagen, der gegen 22.15 Uhr über die Bahnhofstraße in Richtung Heek fuhr. In Höhe des Marienplatzes sprachen sie durch das offene Seitenfenster zwei Mädchen an, die dort saßen, und fuhren weiter. Als sie an der Einmündung Parallelstraße an der Ampel hielten, stellte sich ein weißer Mercedes vor sie. Drei Männer seien herausgesprungen und hätten sie angeschrien und bedroht. Einer habe gegen den Wagen getreten, ein anderer durch das offene Seitenfenster den dort sitzenden geschlagen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Beschreibung der Täter: Alter etwa Anfang 20, südländisches Aussehen, dunkle Haare, alle drei trugen einen Vollbart. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

