Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Bei Alleinunfall schwer ...

Ahaus - Bei Alleinunfall schwer verletzt

Ahaus - Schwere Verletzungen hat eine 19 Jahre alte Ahauserin am Donnerstag bei einem Unfall in Ahaus erlitten. Sie befuhr mit ihrem Wagen gegen 20 Uhr den Vredener Dyk in Richtung Ahaus. Das Fahrzeug geriet aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen, kam ins Schleudern und prallte auf den Radweg neben der Fahrbahn. Die Fahrerin kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus; der entstandene Sachschaden liegt bei circa 3.000 Euro.

