Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Beim Abbiegen kollidiert

Ahaus - Beim Abbiegen kollidiert

Ahaus - Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro stellen die Bilanz eines Unfalls dar, der sich am Montag in Ahaus ereignet hat. Eine 38-jährige aus Heek befuhr gegen 07.30 Uhr die Parallelstraße in Richtung Schorlemer Straße. Als sie einen stehenden Bus passierte, wollte gerade eine 32-jährige Ahauserin mit ihrem Wagen vom Scheelenkamp vor dem Bus durch eine Lücke nach links in die Parallelstraße einbiegen. Sie stieß dabei mit dem Wagen der Heekerin zusammen. Ein Rettungswagen brachte diese ins Krankenhaus.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/