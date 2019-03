Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Beim Überholen Radfahrer ...

Ahaus - Beim Überholen Radfahrer erfasst

Ahaus - Leichte Verletzungen hat ein 17 Jahre alter Radfahrer am Freitag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Der Ahauser befuhr gegen 15.30 Uhr die Straße Windhuk in Richtung Heeker Straße. Als er auf den links liegenden Gehweg wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 41-jährigen Altenbergers. Dieser hatte den Radfahrer gerade überholen wollen. Der 17-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 700 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/