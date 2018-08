Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Berauscht gefahren

Ahaus - Berauscht gefahren

Ahaus - Unter Drogeneinfluss saß ein 70 Jahre alter Niederländer aus Enschede am Dienstag am Steuer seines Wagens. Dieser Umstand sollte Konsequenzen nach sich ziehen, als Polizeibeamte ihn gegen 23.50 Uhr in Ahaus auf der Landstraße 560 anhielten. Der Mann war dort von Enschede kommend in Richtung Ahaus unterwegs. Ein Drogentest fiel positiv aus für den Cannabis-Wirkstoff THC. Darüber hinaus fand sich im Fahrzeug auch Marihuana in geringer Menge. Die Beamten stellten die Drogen sicher und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Darüber hinaus fertigten sie eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt.

