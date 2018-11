Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Berauscht gefahren

Ahaus - Berauscht gefahren

Ahaus - Ohne Fahrerlaubnis, aber mit Drogen im Blut hat sich ein 19-Jähriger am Dienstag in Ahaus auf seinen Motorroller gesetzt. Polizeibeamte kontrollierten ihn, als er gegen 10.30 Uhr die Bahnhofstraße befuhr. Ein Drogentest schlug positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Die Beamten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt - stattdessen stand für ihn die Entnahme einer Blutprobe an.

