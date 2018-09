Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Briefmarken erbeutet

Ahaus - Briefmarken erbeutet

Ahaus - Unbekannte erbeuteten bei einem Einbruch in eine Postfiliale am "Markt" in Ahaus zahlreiche Briefmarken sowie Bargeld.

Die Täter hatten zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 07.45 Uhr die Zugangstür zur Postfiliale aufgehebelt.

Im Innern brachen sie diverse Schubladen auf, um die Briefmarken und das Bargeld an sich zu nehmen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

