Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Bürotür aufgehebelt

Ahaus - Bürotür aufgehebelt

Ahaus - In Büroräume an der Bahnhofstraße in Ahaus sind unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch eingedrungen. Um sich Zugang zu verschaffen, hatten sie die Eingangstür aufgehebelt. Ob und was die Täter entwendeten, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

