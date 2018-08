Kreispolizeibehörde Borken / Ahaus - Dieb auf der Baustelle

Ahaus - Dieb auf der Baustelle

Ahaus - Eine Geldbörse und ein Handy (iPhone 8) hat ein unbekannter Täter am Mittwoch in Ahaus mitgehen lassen: Er war gegen 11.20 Uhr in einen Rohbau an der Kreuzstraße eingedrungen. Der Geschädigte und ein Zeuge beobachteten den Täter beim Verlassen der Baustelle. Sie beschreiben den Dieb wie folgt: schwarzes kurzes Haar, circa 160 - 170 cm groß, kräftige Statur und vermutlich eine südländische Abstammung. Er war mit einer olivgrünen Bomberjacke und einer blauen Jeans bekleidet. Hinweise auf die Person können beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter der Rufnummer 02561-9260 gegeben werden.

